നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എവിടെ? ആരാണ് അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്?; ഇഴഞ്ഞ് അന്വേഷണം

കൊല്ലം ∙ കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി ജാസ്മിനെ നാടോടിസ്ത്രീ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിനു പിന്നാലെ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയെ കാണാതായെന്ന പ്രചാരണം പരിഭ്രാന്തി പരത്തി. തീരദേശ സ്കൂളിലെ 6-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയെയാണു വ്യാഴാഴ്ച പകൽ കാണാതായെന്നു പ്രചരിച്ചത്. രാവിലെ വീട്ടിൽനിന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് പോയ വിദ്യാർഥിനി മഴയെ തുടർന്ന് സ്കൂളിന് സമീപത്തെ ഒരു വീട്ടിൽ കയറി നിന്നു.

യൂണിഫോം നനഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് സ്കൂളിൽ പോകാതെ ബന്ധുവീട്ടിലെത്തി അവിടെ വിശ്രമിച്ചു. ബന്ധുവീട്ടുകാർ വിവരം രക്ഷിതാക്കളെ അറിയിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞെങ്കിലും വിദ്യാർഥിനി അതിനു സമ്മതിക്കാതെ ആ വീട്ടിലെ കുട്ടികളുമായി കളിക്കുകയായിരുന്നു. 12 മണിയോടെ കുട്ടിയെ കാണാതായ വിവരം വീട്ടുകാർ രക്ഷിതാക്കളെയും സ്കൂൾ അധികൃതരെയും അറിയിച്ചു. തുടർന്നു ഓച്ചിറ പൊലീസിലും അറിയിച്ചു. ഉടൻ നാട്ടുകാരും പൊലീസും വിദ്യാർഥിനിക്കായി അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും 12.20യോടെ സ്കൂളിനു സമീപത്തുനിന്നു വിദ്യാർഥിനിയെ കണ്ടെത്തുകയുമായിരുന്നു.

ജില്ലയിൽ അടുത്തിടെ കാണാതായിട്ട് ഇനിയും കണ്ടെത്താനാവാതെ 4 കുട്ടികൾ. സിറ്റി, റൂറൽ പരിധികളിലായി 2 വീതം കേസുകളിലാണു സംഭവം നടന്നിട്ടു നാളേറെയായിട്ടും ഇനിയും തുമ്പുണ്ടാകാത്തത്. കൊട്ടാരക്കര റൂറലിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്ലസ്ടു പരീക്ഷാ ഫലം വന്നതിനെ തുടർന്നു കാണാതായ ആൺകുട്ടിയെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. കുന്നിക്കോട് പൊലീസാണ് ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വിദ്യാർഥിയെ കണ്ടെത്താനാവുന്ന ഒരു പഴുതും ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെ ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം റൂറൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്.



റൂറലിൽ തന്നെ മാസങ്ങൾക്കു മുൻപു കാമുകന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിപ്പോയ മാതാവിനൊപ്പം കാണാതായ പെൺകുട്ടിയെയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ഈ കേസും കുന്നിക്കോട് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലായിരുന്നു. സിറ്റി പരിധിയിൽ ബീച്ചിൽ നിന്നു കാണാതായ അഞ്ചാലുംമൂട് സ്വദേശിനിയെകുറിച്ച് ഇനിയും സൂചനകളില്ല. കൊല്ലം ബീച്ചിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ബാഗ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് വിവരങ്ങളില്ല. സ്റ്റേറ്റ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണം നൽകിയെങ്കിലും കാര്യമായ പുരോഗതിയില്ല. മാസങ്ങൾക്കു മുൻപു കൊല്ലം സിറ്റി പരിധിയിൽ നിന്നു കാണാതായ 14 വയസുകാരെനെയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ചാത്തന്നൂർ പൊലീസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുന്നതു ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച്.



നാട്ടുകാരുടെ കരുതൽ വാക്കുകൾ



നാടോടിസ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽനിന്നു കുതറിയോടിയ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി ഓടിക്കയറിയ വീട്ടിലെ ഗൃഹനാഥൻ ഷാജി പറയുന്നത്: രാവിലെ 9 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ വീട്ടിലേക്കു കുട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടി വന്നത്. കുട്ടി വല്ലാതെ പേടിച്ചിരുന്നു. എന്താ കാര്യമെന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു അമ്മാമ്മ വന്നെന്നും കൂടെ പോകാൻ വിളിച്ചെന്നും കയ്യിൽ കയറിപ്പിടിച്ചെന്നുമാണു പറഞ്ഞത്.

മറ്റെല്ലാ വീടുകളുടെയും ഗേറ്റ് അടഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നു. അതാകാം കുട്ടി ഇവിടേക്ക് ഓടി വരാൻ കാരണം. ഒരു സുഹൃത്തും ആ സമയത്ത് എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ റോഡിലിറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ആ നാടോടി സ്ത്രീ സമീപത്തെ കടയ്ക്കു സമീപത്ത് എത്തിയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് അവരെ തടയാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് കടക്കാർ സംഭവം അറിയുന്നത്’.



ബിസ്കറ്റ് വാങ്ങാൻ കുട്ടി പോയ കടയുടെ ഉടമ ബിനു പറയുന്നത്: കുട്ടി സ്ഥിരമായി ഈ കടയിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വരാറുള്ളതാണ്. ഇന്നലെ ഇവിടേക്കു വരുന്നതിടെയാണു സംഭവം നടന്നത്. അടുത്ത വീട്ടിലുള്ളയാൾ വിളിച്ചു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ നാടോടി സ്ത്രീ ഈ കടയുടെ മുൻപിലെത്തിയിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും നാട്ടുകാരെല്ലാം ഓടിക്കൂടി അവരെ പിടികൂടി. പൊലീസിനെയും വിവരം അറിയിച്ചു.



English Summary: No information about four missing children in Kollam