ഡൽഹി കലാപം: തിരിച്ചറിയാത്ത മൃതദേഹങ്ങൾ ഉടൻ സംസ്കരിക്കരുതെന്ന് കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഡല്‍ഹി കലാപത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടവരില്‍ തിരിച്ചറിയാത്തവരുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ ബുധനാഴ്ച വരെ സംസ്കരിക്കരുതെന്ന് ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി. മൃതദേഹങ്ങളുടെ ഡിഎന്‍എ സാംപിള്‍ ശേഖരിക്കണമെന്നും പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ വീഡിയോയില്‍ ചിത്രീകരിക്കണമെന്നും കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു.

തിരിച്ചറിയാത്ത മൃതദേഹങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും അതിന്റെ ഫോട്ടോകൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും നേരത്തെ നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ ചില നിർദേശങ്ങൾകൂടി കോടതി മുന്നോട്ടുവച്ചത്.

English Summary: Delhi High Court directs hospitals to videograph autopsies of people killed in city violence, preserve DNA samples