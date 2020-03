ന്യൂഡൽഹി∙ ‍ഡല്‍ഹി കലാപം മാർച്ച് 11ന് ലോക്സഭ ചർച്ച ചെയ്യും. ഹോളി കഴിഞ്ഞുള്ള ദിവസം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ചർച്ചകൾക്കു മറുപടി നൽകും. ഡൽഹി കലാപം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വലിയ പ്രതിഷേധമാണു പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോക്സഭയില്‍ ഉയര്‍ത്തിയത്.



തുടർന്ന് 9 കോൺഗ്രസ് എംപിമാരെ ലോക്സഭയിൽനിന്നു സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ബജറ്റ് സെഷന്റെ ശേഷിക്കുന്ന ദിനങ്ങളിൽ ഇവർക്കു പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. വിഷയം ഹോളിക്കു ശേഷം ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച നിലപാടെടുത്തിരുന്നു. ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഇതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഉയർത്തിയത്.



English Summary: Delhi Violence Discussion In Parliament On March 11, Amit Shah Will Reply