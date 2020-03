ന്യൂയോർക്ക് ∙ യുഎസിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന കുറ്റത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാരൻ കുറ്റക്കാരനാണെന്നു കോടതി. സ്റ്റുഡന്റ് വീസയിൽ യുഎസിലെത്തിയ സച്ചിൻ അജി ഭാസ്കറെ (23) ആണ് കുറ്റക്കാരനായി യുഎസ് ജില്ലാ ജഡ്ജി വില്യം എം.സ്ക്രെറ്റ്നി കണ്ടെത്തിയത്.

10 വർഷം മുതൽ ജീവപര്യന്തം വരെ തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണിത്. 2.5 ലക്ഷം ഡോളർ പിഴയും ഈടാക്കും. പതിനൊന്നുകാരിയുമായി ഇമെയിൽ വഴിയും ടെക്സ്റ്റ് മെസേജ് വഴിയുമാണ് അജി ബന്ധം പുലർത്തിയത്. 2018 ഓഗസ്റ്റിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിനായി കുട്ടിയെ വശത്താക്കിയെന്നാണു കേസ്. ജൂൺ 17ന് ശിക്ഷ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നു കോടതി അറിയിച്ചു.



