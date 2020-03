'റോഡില്‍ ശവശരീരങ്ങള്‍: വിഡിയോ വ്യാജം; വീടുകളില്‍ അടച്ചിട്ട അവസ്ഥയായിരുന്നു'

ന്യൂഡൽഹി∙ ആളൊഴിഞ്ഞ തെരുവുകൾ, സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളുടെ തിരക്കില്ലാത്ത റോഡുകൾ, അപ്രത്യക്ഷമായ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം – ചൈനീസ് നഗരമായ വുഹാനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥിയുടെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഇങ്ങനെ. കൊറോണ വൈറസ് ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ചൈനയിലെ വുഹാനിനു സമീപമുള്ള സർവകലാശാലയിലെ എംബിബിഎസ് വിദ്യാർഥിയായ ആശിഷ് കുംറെയാണ് വുഹാനക്കുറിച്ചു വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

സർവകലാശാലയിലെ പരീക്ഷകൾ 2019 ഡിസംബർ 27 മുതൽ 2020 ജനുവരി 3 വരെയാണ് നടന്നത്. കോവിഡ്–19 ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 2019 ഡിസംബർ 8നാണ്. എന്നാൽ താനിത് അറിയുന്നത് ജനുവരി ആദ്യ ആഴ്ചയിലാണെന്നും വിദ്യാർഥി പറയുന്നു. ലത്തൂർ ജില്ലയിൽനിന്നുള്ള കുംറെയുൾപ്പെടെയുള്ളവരെ പകർച്ചവ്യാധി വ്യാപനത്തെത്തുടർന്ന് ഇന്ത്യ ചൈനയിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു.

ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വുഹാനിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. പിന്നീട് രോഗബാധയേറ്റവരുടെ എണ്ണം വർധിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിനുപിന്നാലെ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി.

‘റോഡുകളിൽ ശവശരീരങ്ങൾ കിടക്കുന്നുവെന്ന തരത്തിലുള്ള വിഡിയോ വ്യാജമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയശേഷമാണു വിഡിയോകളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. ജനുവരി ആദ്യ ആഴ്ച മുതൽ ശരീര താപനില കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നു. ജനുവരി 23 വരെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുവരെ ചന്തകളിലും സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീട്ടിലും പോയി. എന്നാൽ അന്നുമുതൽ വീടുകളിൽ അടച്ചിട്ടപോലെയാണു ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ.

സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ ആണ് പിന്നീടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിയത്. ഞങ്ങൾ അവിടെ കഴിയുന്ന കാലത്തോളം ചൈനീസ് പൗരന്മാർക്ക് വീടിന്റെ പരിസരത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദമില്ലായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ സഹായത്തിനെത്തി. സർവകലാശാലയിലേക്ക് ബെയ്ജിങ് എംബസിയിൽനിന്നുള്ള ബസ് എത്തി. അതിൽ ഞങ്ങളെ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിച്ചു.

30 ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത്. പിന്നീട് വിമാനത്തിൽ കയറ്റി. ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയതിനു പിന്നാലെ 14 ദിവസം ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയേണ്ടിവന്നു. പിന്നീട് ലത്തൂരിലെ വീട്ടിലേക്കു വിട്ടു’ – കുംറെ വെളിപ്പെടുത്തി.

English Summary: Indian student who came back from coronavirus epicentre Wuhan describes the ‘ghost town’