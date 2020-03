കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി; പ്രചാരണ ഹോർഡിങ്ങുകൾക്ക് 5.23 കോടി വകയിരുത്തി സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം∙ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും 5.23 കോടിയുടെ ഹോർഡിങ്ങുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതിയുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുന്നോട്ട്. എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെയും പരിപാടികളുടെയും പ്രചാരണത്തിനാണു ഹോർഡിങ്ങുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി ഉത്തരവിറങ്ങി. 55 ഹോർഡിങ്ങുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുക.

തലസ്ഥാനത്തും മലബാർ മേഖലയിലെ തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലെ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും കെട്ടിടങ്ങളിലും കേരള സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (സിഡ്കോ) മുഖേനെയാണ് ഹോർഡിങ്ങുകൾ സ്ഥാപിക്കുക. പദ്ധതിക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള ടെക്നിക്കൽ സാങ്ഷന്‍ കമ്മിറ്റിയിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിലെ കെ.എസ്. രാജീവ്, സിഡ്കോയിലെ ശ്രീനാഥ്, പിഡബ്ല്യുഡി ബിൽഡിങ്സിലെ വി. സന്തോഷ്, കെഎസ്ഇബിയിലെ രഘുവീരൻ എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ശുപാർശയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: LDF Government in Kerala to spend Rs.5.23 crore to advertise its successful policies when the state is in financial crisis