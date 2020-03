യെസ് ബാങ്ക് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം യുപിഎ നയം: കുറ്റപ്പെടുത്തി ധനമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി∙ യെസ് ബാങ്ക് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം യുപിഎ ഭരണകാലത്തെ സാമ്പത്തിക നയമാണെന്ന് ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍. 2004 മുതൽ 2014 വരെ കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ച പത്തു വർഷങ്ങളിൽ അവർ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തതിലെ പിഴവു കാരണം ഈ സർക്കാരിനു നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു. 2014 ന് മുന്‍പ് നല്‍കിയ കിട്ടാകടങ്ങളാണ് യെസ് ബാങ്കിലെ പ്രതിസന്ധിക്കു കാരണം. അനിൽ അംബാനി ഗ്രൂപ്പ്, ഡിച്ച്എഫ്എൽ, ഐഎൽഎഫ്എസ്, വോഡഫോൺ എന്നീ കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് യെസ് ബാങ്ക് വായ്പ നൽകിയത്. യുപിഎ സര്‍ക്കാരാണ് ഉത്തരവാദി. 2017 മുതല്‍ ആര്‍ബിഐ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്. പിന്‍വലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ പരിധി അന്‍പതിനായിരമാക്കിയതു താല്‍ക്കാലിക ക്രമീകരണം മാത്രമാണെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

നിക്ഷേപകര്‍ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും ബാങ്കില്‍ നടന്ന ക്രമക്കേടുകള്‍ സിബിഐയും അന്വേഷണ ഏജന്‍സികളും പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്നും നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ നേരത്തേ പറഞ്ഞിരുന്നു. ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം ഒരു വര്‍ഷത്തേയ്ക്ക് ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. യെസ് ബാങ്കില്‍ നിക്ഷേപം നടത്താന്‍ എസ്ബിഐ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ്ബിഐ ചെയര്‍മാന്‍ ധനമന്ത്രിയുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തി. യെസ് ബാങ്കിന്‍റെ നിയന്ത്രണം ആര്‍ബിഐ ഏറ്റെടുത്തു. വായ്പകള്‍ നല്‍കുന്നതില്‍ നിന്നു വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. 10,000 കോടി രൂപ കിട്ടാക്കടമുള്ള ബാങ്കിന്‍റെ മൂലധനം ഉയര്‍ത്തി പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനാണു ശ്രമം.

യെസ് ബാങ്കിന്റെ നിയന്ത്രണം റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഏറ്റെടുത്ത് മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ അക്കൗണ്ട് ഉടമകള്‍ക്കു പ്രതിമാസം പിന്‍വലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ പരിധി 50,000 രൂപയാക്കിയിരുന്നു. ഇതാണു നിക്ഷേപകരെ പരിഭ്രാന്തിയിലാക്കിയത്. പണം പിന്‍വലിക്കാന്‍ കൂട്ടത്തോടെ ആളുകൾ എടിഎമ്മുകളിലെത്തുകയാണ്. തീരുമാനം വിപണിയിലും പ്രതിഫലിച്ചു. ഓഹരിവില 85% കുറഞ്ഞ് 5.65 രൂപയിലെത്തി. വ്യാഴാഴ്ച 36.80 രൂപയ്ക്കു ക്ലോസ് ചെയ്ത ഓഹരിക്കായിരുന്നു ദുർഗതി.



വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം ആരോപിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി രംഗത്തെത്തി. മോദിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ തകർത്തു എന്നായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റ്. ബിജെപി ഐടി വിഭാഗം മേധാവി അമിത് മാളവ്യയാണ് ഇതിനു മറുപടി പറഞ്ഞത്. ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകളുടെയും സമ്പദ് രംഗത്തിന്റെയും തകർച്ചയ്ക്കു മുൻ ധനമന്ത്രി പി.ചിദംബരമാണ് ഉത്തരവാദിയെന്നു മാളവ്യ ആരോപിച്ചു. ബിജെപിയുടെ സാമ്പത്തിക അബദ്ധങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം ജനങ്ങള്‍ക്കു സ്വന്തം കീശയില്‍ നിന്ന് അടയ്ക്കേണ്ടിവരികയാണെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ ധനമന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കണമെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.



English Summary :Yes Bank Crisis Originated On Congress Watch, Says Nirmala Sitharaman