സസ്പെൻഷൻ; ഗാന്ധി പ്രതിമയ്ക്ക് മുൻപിൽ സമരവുമായി കോൺഗ്രസ് എംപിമാർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഡൽഹി കലാപം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ബഹളത്തെത്തുടർന്ന് ലോക്സഭ 12 വരെ പിരിഞ്ഞു. സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് എംപിമാർ ഗാന്ധി പ്രതിമയ്ക്ക് മുൻപിൽ സമരം ആരംഭിച്ചു. ടി.എൻ. പ്രതാപൻ, ഡീൻ കുര്യാക്കോസ്, ഗൗരവ് ഗൊഗോയ്, മാണിക്കം ടാഗോർ, ഗുർജിത് സിങ് ഓജ്‌ല എന്നിവരാണ് സമരം നടത്തുന്നത്. ബെന്നി ബഹനാൻ, രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എന്നിവർ കേരളത്തിലേക്കു മടങ്ങി. ബെന്നി യുഡിഎഫ് യോഗത്തിനും ഉണ്ണിത്താൻ മണ്ഡലത്തിലെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനുമാണ് പോയത്. കറുത്ത ബാൻഡ് കെട്ടിയാണ് രാഹുൽഗാന്ധി അടക്കമുള്ളവർ സഭയിലെത്തിയത്.



English Summary: protest in Parliament against suspension of Congress MPs from Lok Sabh