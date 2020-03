കർണാടകയിൽ കാറുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു; സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമടക്കം 13 മരണം

ബെംഗളൂരു ∙ കർണാടകയിൽ ബെംഗളൂരൂ∙ മംഗളൂരു- ബെംഗളൂരു ദേശീയ പാതയിൽ പുലര്‍ച്ചെ കാറും എസ്‍യുവിയും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ 4 സ്ത്രീകളും 2 കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ 13 പേർ മരിച്ചു. 3 പേർക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്. തുമക്കൂരു കുണിഗൽ ബയലദക്കെരെയിൽ ഇന്നലെ പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെയാണ് അപകടം. മരിച്ചവരിൽ എസ്‍യുവിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 10 പേർ തമിഴ്നാട് കൃഷ്ണഗിരിയിൽ നിന്നുള്ളവരും കാറിലുണ്ടായിരുന്ന 3 പേർ ബെംഗളൂരു സ്വദേശികളുമാണ്.

ഹാസനിൽ നിന്നു ബെംഗളൂരൂവിലേക്കു വരികയായിരുന്ന കാർ ഡിവൈഡറിലിടിച്ച ശേഷം മറുവശത്തേക്ക് കടന്ന് എതിർദിശയിൽ വരികയായിരുന്ന എസ്‍യുവിയുമായി ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ധർമ്മസ്ഥലയിലേക്കു പോകുകയായിരുന്നു എസ്‍യുവി യാത്രക്കാരെന്ന് തുമക്കൂരു എസ്പി വംശി കൃഷ്ണ പറഞ്ഞു. പരുക്കേറ്റവരെ നെലമംഗല ഗവ.ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അപകടത്തെ തുടർന്നു ദേശീയപാതയിൽ 2 മണിക്കൂറോളം ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു. അമൃതൂർ പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

