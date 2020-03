ന്യൂഡൽഹി ∙ സ്പീക്കറുടെ നേർക്ക് കടലാസ് കീറിയെറിഞ്ഞതിന് സസ്പെൻഡു ചെയ്ത ഏഴു കോണ്‍ഗ്രസ് എംപിമാരുടെയും സസ്പെന്‍ഷന്‍ പിന്‍വലിക്കും. സ്പീക്കർ ഓം ബിർലയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള സമിതിയുടെ യോഗത്തിനു ശേഷമാകും നടപടി. സഭയില്‍ എംപിമാരുടെ പെരുമാറ്റത്തിന് മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം കൊണ്ടുവരാനും തീരുമാനമായി.



അതേസമയം, കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധത്തിൽ ഇരുസഭകളും തടസപ്പെട്ടു. രാജ്യസഭ ഇന്നത്തേയ്ക്ക് പിരിഞ്ഞു. ബഹളത്തിനിടയിലും ധാതുനിയമ ഭേദഗതിയും പൗരത്വ ബില്ലും ലോക്സഭ പാസാക്കി. ദേശീയപാത വികസനം ചർച്ചചെയ്യാൻ ഉപരിതല ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി വിളിച്ച യോഗം കേരള എംപിമാർ ബഹിഷ്ക്കരിച്ചു.

സസ്പെന്‍ഷനില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് കറുത്ത ബാഡ്ജ് ധരിച്ചാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് എംപിമാര്‍ പാര്‍ലമെന്‍റില്‍ എത്തിയത്. കോണ്‍ഗ്രസ് ലോക്സഭാ കക്ഷി നേതാവ് അധിര്‍ രഞ്ജര്‍ ചൗധരിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ എംപിമാരുടെ യോഗം ചേര്‍ന്നാണ് പ്രതിഷേധ നടപടികള്‍ തീരുമാനിച്ചത്. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഗാന്ധി പ്രതിമയ്ക്ക് മുന്നില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എംപിമാര്‍ സത്യഗ്രഹമിരുന്നു.

