യെസ് ബാങ്ക് നിക്ഷേപകരുടെ സമ്പാദ്യം സുരക്ഷിതമെന്ന് നിർമല; വിമർശിച്ച് രാഹുൽ

മുംബൈ ∙ യെസ് ബാങ്കിന്റെ നിയന്ത്രണം റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഏറ്റെടുത്ത് മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഇടപെട്ടു കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ആരും പരിഭ്രമിക്കേണ്ടെന്നും എല്ലാ നിക്ഷേപകരുടെയും സമ്പാദ്യം സുരക്ഷിതമായിരിക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യത്തിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ഉറപ്പു നൽകി. ആർബിഐയും സർക്കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയാണെന്നും ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ അക്കൗണ്ട് ഉടമകള്‍ക്കു പ്രതിമാസം പിന്‍വലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ പരിധി 50,000 രൂപയാക്കിയിരുന്നു. ഇതാണ് നിക്ഷേപകരെ പരിഭ്രാന്തിയിലാക്കിയത്. പണം പിന്‍വലിക്കാന്‍ കൂട്ടത്തോടെ ആളുകൾ എടിഎമ്മുകളിലേക്കു പാഞ്ഞു. തീരുമാനം വിപണിയിലും പ്രതിഫലിച്ചു. ഓഹരിവില 85% കുറഞ്ഞ് 5.65 രൂപയിലെത്തി. വ്യാഴാഴ്ച 36.80 രൂപയ്ക്കു ക്ലോസ് ചെയ്ത ഓഹരിക്കായിരുന്നു ദുർഗതി.



വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം ആരോപിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി രംഗത്തെത്തി. മോദിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ തകർത്തു എന്നായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റ്. ബിജെപി ഐടി വിഭാഗം മേധാവി അമിത് മാളവ്യയാണ് ഇതിനു മറുപടി പറഞ്ഞത്. ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകളുടെയും സമ്പദ് രംഗത്തിന്റെയും തകർച്ചയ്ക്കു മുൻ ധനമന്ത്രി പി.ചിദംബരമാണ് ഉത്തരവാദിയെന്നു മാളവ്യ ആരോപിച്ചു.



നിയമനടപടികളുടെ ഭാഗമായി ബാങ്കിന്റെ ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്‌സിനെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. എസ്ബിഐ മുന്‍ സിഎഫ്ഒ പ്രശാന്ത് കുമാറിനെ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്ററായി ആര്‍ബിഐ നിയമിച്ചു. നിക്ഷേപകരുടെ താല്‍പര്യം സംരക്ഷിക്കാനാണു സര്‍ക്കാരുമായി ആലോചിച്ച് നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ആര്‍ബിഐ പറഞ്ഞു. യെസ് ബാങ്കിനെ സാമ്പത്തികമായി രക്ഷിക്കാന്‍ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്ബിഐ) ഒരുക്കം തുടങ്ങി.



മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെക്കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തി കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ച ശേഷം നിശ്ചിത ഓഹരികള്‍ വാങ്ങാനുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാന്‍ എസ്ബിഐക്കു സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കി. എസ്ബിഐ പ്രത്യേക ബോര്‍ഡ് യോഗം ചേര്‍ന്നു. 10,000 കോടി രൂപയുടെ കിട്ടാക്കടം മൂലം പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന യെസ് ബാങ്ക്, മൂലധനം ഉയര്‍ത്താനുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിലാണ്. ധനസ്ഥാപനങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശം എല്‍ഐസിക്കും എസ്ബിഐക്കുമാണ്.



നടപ്പു സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം 200 കോടി ഡോളര്‍ മൂലധനമായി സമാഹരിക്കാനാണു യെസ് ബാങ്ക് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 2019 ജൂണിലെ കണക്ക് പ്രകാരം ആസ്തി 2,71,160 കോടി രൂപയാണ്. എസ്ബിഐയും എല്‍ഐസിയും യെസ് ബാങ്കിന്റെ 49% ഓഹരി വാങ്ങാനാണ് നീക്കം നടത്തുന്നത്. ഇതിനായി 490 കോടി രൂപ ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരും. ബാങ്ക് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ വീഴ്ച കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് എംഡിയും സിഇഒ യുമായ റാണാ കപൂറിനോട് സ്ഥാനം ഒഴിയാന്‍ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറില്‍ ആര്‍ബിഐ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.



English Summary: Sitharaman on Yes Bank crisis: Depositors money safe, RBI working on early resolution