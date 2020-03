മൂന്ന് പേർക്കു കൂടി കോവിഡ്; ഇന്ത്യയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 34 ആയി

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്ത് മൂന്നു പേർക്കു കൂടി കോവിഡ്–19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇറാനിൽ നിന്നെത്തിയ രണ്ടു ലഡാക്ക് സ്വദേശികൾക്കും മസ്ക്കറ്റിൽ നിന്നെത്തിയ തമിഴ്നാട്ടുകാരനുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ആദ്യമായാണ് കോവിഡ് -19 കേസ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. മസ്ക്കറ്റിൽ നിന്നു മടങ്ങിയെത്തിയ കാഞ്ചീപുരം സ്വദേശിയായ 45-കാരനാണു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇയാൾ ചെന്നൈയിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ ചികിൽസയിലാണ്.

മൂന്നു പേരുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നു കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 34 ആയി.

ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കോവിഡ് പടരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വിളിച്ച അവലോകന യോഗത്തിൽ നിർദേശിച്ചു. രോഗം അതിവേഗം പടരുന്ന പ്രദേശത്തെ ആളുകൾക്ക് അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം എത്തിക്കണമെന്നും ക്വാറന്റൈൻ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തണമെന്നും മോദി നിർദേശിച്ചു.

ഭൂട്ടാനിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച രണ്ട് യുഎസ് സ്വദേശികളുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 150 ഇന്ത്യക്കാർ നിരീക്ഷണത്തിൽ ആണെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇവർ ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ തങ്ങിയിരുന്നു. അവിടെയുള്ളവരാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളത്.

ഇറ്റലിയിൽ നിന്നെത്തിയ രണ്ടു പേരെ കോവിഡ് സംശയിച്ച് പഞ്ചാബിലെ ഹോസിയാർപൂരിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായി വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പുണെയിൽ നിന്ന് അന്തിമഫലം വന്നാലെ സ്ഥിരീകരണം ലഭിക്കുകയൂള്ളൂവെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. രണ്ടു പേർക്ക് കോവിഡ് ബാധയെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്ന് ജമ്മുവിലും സാംബയിലും എല്ലാ പ്രൈമറി സ്കൂളുകളും അടച്ചു.

280 പേർക്കും കോവിഡ് ഇല്ല

ജയ്പൂർ ∙ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നെത്തിയ സഞ്ചാരികളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ 280 പേർക്കും കൊറോണ (കോവിഡ് –19) ഇല്ലെന്നു സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇറ്റാലിയൻ ദമ്പതികൾക്കു വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അവര്‍ താമസിച്ച ഹോട്ടലുകൾ, സന്ദർശിച്ച കടകൾ, ആശുപത്രി തുടങ്ങി എല്ലായിടത്തുനിന്നും ഉള്ളവരെ പ്രത്യേകം താമസിപ്പിച്ചു പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു.

എസ്എംഎസ് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് 280 പേർക്കും വൈറസ് ബാധ ഇല്ലെന്നു കണ്ടെത്തിയത്. ഇവിടെ ചികിൽസയിൽ കഴിയുന്ന ഇറ്റാലിയൻ ദമ്പതികളുടെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.



ഫെബ്രുവരി 21 മുതൽ 28 വരെ ഇവർ രാജസ്ഥാനിലെ പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റു കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ദമ്പതികൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന മറ്റു 15 പേർക്കുകൂടി വൈറസ് ബാധയുണ്ടെന്നു ഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.



English Summary : 3 More Test Positive For Coronavirus, Number Of Cases In India Now 34