കൊറോണ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവർ താമസിച്ച ചൈനയിലെ ഹോട്ടൽ തകർന്നു വീണു

ബെയ്ജിങ് ∙ ചൈനയിൽ കൊറോണ വൈറസ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരെ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന ഹോട്ടൽ തകർന്നു 70 പേർ കുടുങ്ങി. 38 പേരേ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായാണ് വിവരം. പ്രാദേശിക സമയം ശനിയാഴ്ച രാത്രി 7.30 ഓടെയാണ് അപകടം. ഫുജിയാൻ പ്രവിശ്യയിലുള്ള ഷിൻജിയ ഹോട്ടലാണ് തകർന്നു വീണത്.

അ‍ഞ്ചു നിലകളിലായി 80 മുറികളുള്ള ഹോട്ടൽ അടുത്തിടെയാണ് കൊറോണ ബാധിച്ചവരുമായി ഇടപഴകിയവരെ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള ഇടമായി മാറ്റിയത്. സ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസി അറിയിച്ചു. ഫുജിയാൻ പ്രവിശ്യയിൽ 296 ആളുകൾക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 10, 819 പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

ലോകമാകെ 102,000 പേർക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3,480 പേർ മരിച്ചു. ഇതിൽ 3,070 പേർ ചൈനയിലാണ്. ഇറാനിൽ ശനിയാഴ്ച 21 പേർ കൂടി കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ചു. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് മരണസംഖ്യ 145 ആയി. 1076 പേർക്കു കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ചൈനയ്ക്കു പുറത്തു കൊറോണ ബാധിച്ച് ഏറ്റവും കൂടൂതൽ ആളുകൾ മരിച്ചത് ഇറ്റലിയിലാണ് – 233 പേർ.

English Summary: 70 people trapped as hotel used for coronavirus quarantining collapses in China