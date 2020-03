കൊറോണ: വിദേശ ക്രൂയിസ് കപ്പലുകളെ ‘അടുപ്പിക്കില്ല’; താൽക്കാലിക വിലക്ക്

കൊച്ചി∙ കൊറോണ വൈറസ് ഭീതി നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ക്രൂയിസ് കപ്പലുകൾക്കു രാജ്യത്തെ തീരങ്ങളിൽ താൽക്കാലിക വിലക്ക്. കൊളംബോയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് തിങ്കളാഴ്ച കൊച്ചി തീരത്ത് അടുക്കാനിരിക്കുന്ന ആഡംബരക്കപ്പലിന് അനുമതി നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചതായി കൊച്ചി പോർട്ട് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.



കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് ഇതെന്നും ഏതാനും ദിവസത്തേയ്ക്കു കൂടി കപ്പലുകളുടെ വിലക്കു തുടരുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേ കപ്പലിന് മുംബൈയിലും തീരത്തടുക്കാൻ അനുമതി തടഞ്ഞിട്ടുള്ളതായാണു വിവരം. വരുന്ന 31 വരെ ഒരു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ക്രൂയിസ് കപ്പലുകൾക്ക് ഇന്ത്യൻ തീരങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകേണ്ടതില്ലെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം എന്നാണ് അറിയുന്നത്.



കൊറോണ ഭീഷണി ശക്തമായതോടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യ സാഹചര്യങ്ങളിലൊഴികെയുള്ള വിദേശ യാത്രകൾ ആളുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. വിമാനങ്ങളിൽ വിദേശരാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്ക് ടിക്കറ്റുകളെടുത്തവർ അത് റദ്ദാക്കുന്നതായി ട്രാവൽ ഏജൻസികളും പറയുന്നു. മിക്ക എയർ ലൈനുകളും ആളുകൾ കുറവായതിനാൽ ട്രിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട്.



യാത്ര ചെയ്യാനെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞാലും യാത്ര റദ്ദാക്കാനാവാത്ത സർവീസുകളുണ്ട്. ഇതു സാമ്പത്തികമായി വൻ ബാധ്യത സൃഷ്ടിക്കുന്നതായാണ് കമ്പനിയുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ചില കമ്പനികൾ യാത്ര റദ്ദാക്കുന്നവർക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് തുക തിരികെ നൽകുന്നില്ലെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിംഗപ്പൂരിലേയ്ക്കും ജിദ്ദയിലേയ്ക്കുമുള്ള ഏതാനും സർവീസുകൾ നിർത്തിവച്ചതായി വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു.



