ന്യൂഡൽഹി∙ പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച കൂടുതല്‍ പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ). സിആർപിഎഫ് വാഹനവ്യൂഹത്തിനു നേരെ അക്രമം നടത്തുന്നതിനുള്ള സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഓണ്‍ലൈൻ വ്യാപാര സൈറ്റിൽനിന്നു രാസവസ്തുക്കൾ വാങ്ങിയ രണ്ടു പ്രതികളെ വെള്ളിയാഴ്ച പിടികൂടി.



കഴിഞ്ഞ വർഷം കശ്മീരിലെ പുൽവാമയില്‍ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ 40 സിആർപിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണു വീരമൃത്യു വരിച്ചത്. 19 വയസ്സുകാരനായ വൈസ് ഉൽ ഇസ്‍ലാം, മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് റാതർ (32) എന്നിവരെയാണു പുതുതായി എൻഐഎ പിടികൂടിയത്. ഇതോടെ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം അഞ്ചായി. പാക്കിസ്ഥാനി ജയ്ഷെ ഭീകരരുടെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരമാണ് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു പ്രമുഖ ഓൺലൈൻ വ്യാപാര സൈറ്റിൽനിന്നു രാസവസ്തുക്കൾ വാങ്ങിയതെന്ന് വൈസ് ഉൽ ഇസ്‍ലാം എൻഐഎയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയതായാണു വിവരം.



സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയശേഷം വൈസ് ഉൽ ഇസ്‍ലാം ഇതു നേരിട്ട് ജയ്ഷെ ഭീകരർക്കു കൈമാറുകയായിരുന്നു. ഇയാൾ ഗൂഢാലോചനയിലും പങ്കാളിയാണെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. ഭീകര സംഘടനയായ ജയ്ഷെയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആളാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് റാതർ. ജയ്ഷെ ഭീകരർക്ക് ഇയാൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ താമസമൊരുക്കിയതായി എൻഐഎ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. 2018 ഏപ്രിൽ– മേയ് മാസങ്ങളിൽ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധനായ ഭീകരൻ മുഹമ്മദ് ഉമർ ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്നതായും ചോദ്യം ചെയ്യലില്‍ വ്യക്തമായി.



പുൽവാമ അക്രമത്തിന് മുൻപ് ചാവേറായ ആദിൽ അഹമ്മദ് ദർ, സമീർ അഹമ്മദ് ദർ, കമ്രാന്‍ എന്നീ ഭീകരരും താവളമാക്കിയത് മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് റാതറിന്റെ വീടാണ്. ആദിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജയ്ഷെ ഭീകരർക്കു സുരക്ഷിതമായ താമസ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിടിയിലായ താരീഖ് അഹമ്മദ് ഷാ, മകൾ ഇൻഷാ ജാൻ എന്നിവരുടെ വീട്ടില്‍ താമസമൊരുക്കിയതും മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് റാതറാണെന്നും എൻഐഎ അറിയിച്ചു. വൈസ് ഉൽ ഇസ്‍ലാം, മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് റാതർ എന്നിവരെ ശനിയാഴ്ച ജമ്മുവിലെ എൻഐഎ സ്പെഷൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. കേസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.



English Summary: Man bought chemicals from online site to make bomb for Pulwama attack;report