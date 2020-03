രാമക്ഷേത്രനിർമാണത്തിന് 1 കോടി; വേർപിരിഞ്ഞത് ഹിന്ദുത്വവാദവുമായല്ല’

ലക്‌നൗ∙ രാമജന്മഭൂമി ട്രസ്റ്റില്‍ പ്രാതിനിധ്യം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ അയോധ്യയിലെ രാമജന്മഭൂമി സന്ദർശിച്ചു. അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രനിർമാണത്തിനായി ഒരു കോടി അനുവദിക്കുമെന്നു ഉദ്ധവ് താക്കറെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

സര്‍ക്കാര്‍ നൂറ് ദിവസം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ വേളയിലാണ് ഉദ്ധവ് അയോധ്യ സന്ദർശിക്കുന്നതെന്ന പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയായതിനു ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ അയോധ്യ സന്ദർശിക്കുന്നത്. ബിജെപിയുമായാണ് വേർപിരിഞ്ഞത് ഹിന്ദുത്വവാദവുമായല്ല. ബിജെപിയല്ല ഹിന്ദുത്വവാദ– ഉദ്ധവ് താക്കറെ പറഞ്ഞു.

രാമക്ഷേത്ര നിര്‍മ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിൽ ബാല്‍ താക്കറെ നല്‍കിയ സംഭാവനകള്‍ പരിഗണിച്ച് ട്രസ്റ്റില്‍ പ്രാതിനിധ്യം വേണമെന്ന് ശിവസേന ആവശ്യപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി രാമജന്മഭൂമി സന്ദർശിച്ചത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സഖ്യസര്‍ക്കാറിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിലും ഹിന്ദുത്വ അജൻഡ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയാറല്ലെന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ രാമജന്മഭൂമി സന്ദർശനമെന്നു നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

English Summary: "Parted Ways With BJP, Not With Hindutva": Uddhav Thackeray In Ayodhya