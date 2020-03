സിഎഎ പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ചിത്രമുള്ള ബാനറുകള്‍ ഉടൻ നീക്കണം: കടുപ്പിച്ച് കോടതി

അലഹബാദ്∙ ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ പൗരത്വ പ്രതിഷേധങ്ങളില്‍ പങ്കെടുത്തവരുടെ ഫോട്ടോകളും വിവരങ്ങളും പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ച് സ്ഥാപിച്ച ബോര്‍ഡുകള്‍ ഉടന്‍ നീക്കണമെന്ന് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി. ഇന്ന് വൈകിട്ട് മൂന്നിനു മുന്‍പ് ബോര്‍ഡുകള്‍ നീക്കി വിവരം കോടതിയെ അറിയിക്കണമെന്നും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഗോവിന്ദ് മാഥൂര്‍ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

അവധിദിവസത്തില്‍ പ്രത്യേക സിറ്റിങ് നടത്തിയാണ് കോടതി ഉത്തരവിറക്കിയത്. പൗരത്വ പ്രതിഷേധങ്ങളില്‍ പങ്കെടുത്തതിന് അറസ്റ്റിലായി ജാമ്യത്തിലുള്ളവരുടെ ഫോട്ടോകളും വിവരങ്ങളുമാണ് ലക്നൗ നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം സ്ഥാപിച്ചത്.



പൊതുമുതല്‍ നശിപ്പിച്ചതിന് സര്‍ക്കാര്‍ നിശ്ചയിച്ച നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം സ്വത്തുക്കള്‍ കണ്ടുകെട്ടുമെന്നും ബോര്‍ഡുകളില്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. പൗരത്വ പ്രതിഷേധങ്ങളില്‍ പങ്കെടുത്ത് അറസ്റ്റുവരിച്ച ആക്ടിവിസ്റ്റ് സദാഫ് ജാഫര്‍, അഭിഭാഷകന്‍ മുഹമ്മദ് ഷോയിബ്, നാടകപ്രവര്‍ത്തകന്‍ ദീപക് കബീര്‍, മുൻ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ എസ്.ആര്‍. ദാരാപുരി എന്നിവരുടെ ഫോട്ടോകളും പരസ്യമായി പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചവയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നു.



English Summary : Allahabad HC orders Yogi govt to remove banners of persons allegedly involved in anti-CAA violence