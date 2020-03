കൊറോണ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരെ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന ഹോട്ടൽ തകർന്നു; 6 മരണം

ബെയ്ജിങ് ∙ ചൈനയിൽ കൊറോണ വൈറസ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരെ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന ഹോട്ടൽ തകർന്ന് ആറ് മരണം. പ്രാദേശിക സമയം ശനിയാഴ്ച രാത്രി 7.30 ഓടെയാണ് ഫുജിയാൻ പ്രവിശ്യയിലുള്ള ഷിൻജിയ ഹോട്ടൽ തകർന്നു വീണത്. അപകടത്തെ തുടർന്ന‍് 71 പേർ കുടുങ്ങിയതായാണു വിവരം. രക്ഷപ്പെടുത്തിയ 43 പേരിൽ ആറു പേരാണ് മരിച്ചത്. 36 പേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഒരാൾക്കു ചികിത്സയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്നു അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന 28 പേർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.

ഹോട്ടലിന്റെ ഉടമയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഹോട്ടലിന്റെ ഒന്നാം നിലയുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അ‍ഞ്ചു നിലകളിലായി 80 മുറികളുള്ള ഹോട്ടൽ അടുത്തിടെയാണ് കൊറോണ ബാധിച്ചവരുമായി ഇടപഴകിയവരെ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള ഇടമായി മാറ്റിയത്. ഫുജിയാൻ പ്രവിശ്യയിൽ 296 ആളുകൾക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 10,819 പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

ലോകമാകെ 106,000 പേർക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3,600 പേർ മരിച്ചു. ഇതിൽ 3,097 പേർ ചൈനയിലാണ്. ഇറാനിൽ ശനിയാഴ്ച 21 പേർ കൂടി കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ചു. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് മരണസംഖ്യ 145 ആയി. 1076 പേർക്കു കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ചൈനയ്ക്കു പുറത്തു കൊറോണ ബാധിച്ച് ഏറ്റവും കൂടൂതൽ ആളുകൾ മരിച്ചത് ഇറ്റലിയിലാണ് – 233 പേർ. 5,883 പേർക്ക് ഇവിടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചൈനയിലെ ഫുജിയാൻ പ്രവിശ്യയിൽ തകർന്ന ഹോട്ടൽ. ചിത്രം: എഎഫ്‌പി

