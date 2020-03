വിമാനത്തിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന 11 പേർ തൃശൂരിൽ കൊറോണ നിരീക്ഷണത്തിൽ

തൃശൂര്‍ ∙ കോവിഡ്19 സ്ഥിരീകരിച്ച പത്തനംതിട്ട സ്വദേശികളോടൊപ്പം വിമാനത്തിൽ കേരളത്തിലെത്തിയ 11 പേർ ജില്ലയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ. ഇതിൽ 6 പേർ ‘ഹൈ റിസ്ക്’ അവസ്ഥയിലാണ്. ജില്ലയിലാകെ 20 പേർ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ കോവിഡ് പ്രത്യേക ഐസലേഷൻ വാർഡിലാണെന്നും 142 പേർ വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വി.എസ്.സുനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു. ആകെ 162 പേരാണു തൃശൂർ ജില്ലയില്‍ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്.

കൊടുങ്ങല്ലൂർ, ഇരിങ്ങാലക്കുട, എരുമപ്പെട്ടി, കാട്ടൂർ, പഴയന്നൂർ, കൊരട്ടി എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും തൃശൂർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും ഐസലേഷൻ വാർഡുകൾ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിലവിലുള്ള ഐസലേഷൻ വാർഡ് കൂടാതെ പുതിയ വാർഡ് ഉടൻ ഒരുക്കും. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച മൂന്നു പേരുമായി അടുത്തു സഹകരിച്ചെന്നു സംശയിക്കുന്ന 14 പേർ പത്തനംതിട്ടയിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഇതിൽ മൂന്നു പൊലീസുകാരും ഉൾപ്പെടുന്നു.



മകന്റെ ഇറ്റലിയിലെ പെർമിറ്റ് പുതുക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി കുടുംബം പത്തനംതിട്ട എസ്പി ഓഫിസിലെത്തി അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സ്പെഷൽബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവരുടെ റാന്നിയിലെ വീട്ടിലെത്തി അന്വേഷണം നടത്തി. ഇൗ പൊലീസുകാരാണു നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിലിറങ്ങിയ ഇവരെ കോട്ടയത്തുള്ള ബന്ധുക്കളാണു വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നു റാന്നിയിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ചത്.



ഈ കുടുംബവും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഇവർ പുനലൂരിൽ ബന്ധുവീട്ടിൽ ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തുവെന്നുള്ള സൂചനകളുമുള്ളതിനാൽ ഇതും ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ദോഹയിൽനിന്ന് ക്യൂആർ 514 വിമാനത്തിലാണു ഫെബ്രുവരി 29ന് കുടുംബം കൊച്ചിയിലെത്തിയത്. വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് ടാക്സിയിലാണു നാട്ടിലേക്കു പോയത്. ടാക്സി ഓടിച്ചിരുന്ന ഡ്രൈവറെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങി.



മാര്‍ച്ച് ആറുവരെയുള്ള കാലയളവിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ സന്ദർശനം നടത്തിയ ഇടങ്ങളിലെല്ലാം അന്വേഷണം നടത്തും. ഇവിടങ്ങളിൽ കുടുംബം ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ പട്ടിക തയാറാക്കി തുടങ്ങി. ദമ്പതികളുടെ വൃദ്ധമാതാപിതാക്കൾക്കും രോഗലക്ഷണം കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി. പത്തനംതിട്ടയിൽ പൊതുപരിപാടികൾ ഉൾപ്പെടെ റദ്ദാക്കി അതീവ ജാഗ്രതയിലാണു ജില്ലാ ഭരണകൂടം. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു മൂന്നു ദിവസം അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.



