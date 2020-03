മുംബൈ ∙ ഫ്ലാറ്റിനുള്ളിലെ കിടപ്പുമുറിയിൽ കാമുകന് ഒപ്പമിരിക്കെ അമ്മ വന്നതിനെ തുടർന്നു ജനലിലൂടെ പുറത്തേയ്ക്കു ചാടിയ പെൺകുട്ടിക്കു പരുക്കേറ്റു. മുംബൈയിലെ കുർളയിലുള്ള ഫ്ലാറ്റിൽ വെള്ളിയാഴ്ചയാണു സംഭവം. പതിനേഴുകാരിയായ പെൺകുട്ടി കാമുകനുമായി സംസാരിച്ചിരിക്കെ അമ്മ വീട്ടിലേക്കു വരുന്നതു കണ്ടു കാമുകനോട് ഓടി പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ശേഷം ഒന്നാം നിലയിലുള്ള ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്നു പുറത്തേയ്ക്കു ചാടുകയായിരുന്നു.

പെൺ‌കുട്ടിയുടെ ഇടതു കാലിനു പരുക്കേറ്റു. കാമുകൻ സുനിൽ ഷിൻഡെ (20) ആണ് തന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നു പെൺകുട്ടി പിന്നീടു വെളിപ്പെടുത്തി. മാതാപിതാക്കളുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറുക, പീഡനം, പോക്സോ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി സുനിലിനെതിരെ കേസ് എടുത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി വി.ബി.നഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ‌ അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

