ദോഹ– കൊച്ചി വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു; കൊറോണ മുന്നറിയിപ്പ്

കൊച്ചി ∙ കോവിഡ്19 സ്ഥിരീകരിച്ച പത്തനംതിട്ട സ്വദേശികൾ സഞ്ചരിച്ച ദോഹ– കൊച്ചി വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന യാത്രക്കാരുടെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ശേഖരിച്ചതായി എറണാകുളം ജില്ലാ കലക്ടർ എസ്. സുഹാസ് അറിയിച്ചു. 29നു രാവിലെ 8.20നു കൊച്ചിയിലെത്തിയ ഖത്തർ എയർവെയ്സ് വിമാനത്തിൽ 182 യാത്രക്കാരാണുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവർക്കെല്ലാം സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകി. മറ്റു ജില്ലകളിലെ യാത്രക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ അതത് ജില്ലകൾക്കു കൈമാറി.

പത്തനംതിട്ട സ്വദേശികൾക്കു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ പ്രത്യേക യോഗം േചർന്നു. 29നു വിമാനത്താവളത്തിൽ ജോലിയിലുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടണം. 29നു രാവിലെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയവരും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്നു കലക്ടർ നിർദേശിച്ചു.

ഞായറാഴ്ചയാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ അഞ്ച് പേർക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചത്. ഇതിൽ മൂന്നു പേർ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് എത്തിയവരാണ്. മറ്റു രണ്ടു പേർ ഇവരുടെ ബന്ധുക്കളാണ്. പത്തനംതിട്ട റാന്നി ഐത്തല സ്വദേശികൾ ഇറ്റലിയിൽനിന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം 29നാണ് നാട്ടിലെത്തിയത്. ഖത്തർ എയർവെയ്സിന്റെ വെനീസ്– ദോഹ ക്യൂആർ 126 വിമാനത്തിലാണ് ഇറ്റലിയിൽനിന്ന് ഇവർ മടങ്ങിയെത്തിയത്. ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് പരിശോധന പോസിറ്റീവ് ആയ കാര്യം അറിഞ്ഞതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: List of Passengers in which corona affected travelled flight collected, says Ernakulam Collector