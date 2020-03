ആരോഗ്യ സംവിധാനം സുശക്തം, ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല റദ്ദാക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ല: ഗവർണർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല റദ്ദാക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നു ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ സംവിധാനം സുശക്തമാണ്. അ‍ഞ്ചു പുതിയ കേസുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചെങ്കിലും മുൻകരുതലുകൾ എടുത്താൽ മതിയെന്നും ഗവര്‍ണര്‍ പറഞ്ഞു. കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ആറ്റുകാല്‍ പൊങ്കാല‌യ്ക്ക് ആളുകള്‍ ഒത്തുകൂടുന്നത് ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ മെഡിക്കല്‍ അസോസിയേഷന്‍ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നു.

പത്തനംതിട്ടയില്‍ കോവിഡ്19 സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ലക്ഷണക്കണക്കിനാളുകള്‍ ഒത്തുകൂടുന്ന ആറ്റുകാല്‍ പൊങ്കാല ഉത്സവത്തിനു കനത്ത ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശമാണു നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ചുമ, പനി തുടങ്ങിയ രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉള്ളവര്‍ പൊങ്കാല ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു. വൈറസ് ബാധയുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍ക്കു പൊങ്കാലയിടാന്‍ വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. വിദേശികള്‍ക്കു ഹോട്ടലുകളില്‍തന്നെ പൊങ്കാലയിടാന്‍ സൗകര്യമൊരുക്കും. ശ്വാസതടസം, ചുമ ഉള്‍പ്പെടെ ഏതെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉള്ളവര്‍ പൊങ്കാലയില്‍ പങ്കെടുക്കരുതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജ നിർദേശിച്ചു.

23 ആരോഗ്യവകുപ്പ് സംഘങ്ങൾ നിരീക്ഷണത്തിനുണ്ടാകും. ആരോഗ്യ മന്ത്രി ആറ്റുകാല്‍ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി മുന്‍കരുതലുകള്‍ വിലയിരുത്തി. പൊങ്കാലയിടാന്‍ ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ ആയിരക്കണക്കിനു ഭക്തര്‍ തലസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനിയുള്ള മണിക്കൂറുകളില്‍ ജനപ്രവാഹം വന്‍തോതിലാകും. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു മന്ത്രിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. രോഗ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവര്‍ സമൂഹത്തോട് ഉത്തരവാദിത്തം കാണിക്കണമെന്നും പൊങ്കാലച്ചടങ്ങില്‍ നിന്നു സ്വയം ഒഴിവാകണമെന്നും മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: No need of Cancelling Attukal Pongala, Says Kerala Governor