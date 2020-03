കൊറോണ ബാധിതരുമായി ഇടപഴകിയവർ ശബരിമല ദർശനം ഒഴിവാക്കണം: ദേവസ്വം

പത്തനംതിട്ട∙ സംസ്ഥാനത്ത് അ‍ഞ്ച് പേർക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനാൽ രോഗബാധ ഉള്ളവരും അവരുമായി ഇടപഴകിയവരും ശബരിമല ദർശനത്തിന് എത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ അഞ്ച് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ഇറ്റലിയിൽ നിന്നു വന്നവർ പൊതുപരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും പലരെയും സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇതെന്നു ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എൻ.വാസു പറഞ്ഞു. മീനമാസ പൂജയ്ക്കായി ക്ഷേത്രനട 13ന് തുറക്കും. 18 വരെ പൂജകൾ ഉണ്ടാകും.

ഞായറാഴ്ചയാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ അഞ്ച് പേർക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചതായ് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജ അറിയിച്ചത്. ഇതിൽ മൂന്നു പേർ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് എത്തിയവരാണ്. മറ്റു രണ്ടു പേർ ഇവരുടെ ബന്ധുക്കളാണ്. പത്തനംതിട്ട റാന്നി സ്വദേശികൾ ഇറ്റലിയിൽനിന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം 29നാണ് നാട്ടിലെത്തിയത്. ഖത്തർ എയർവെയ്സിന്റെ വെനീസ്– ദോഹ ക്യൂആർ 126 വിമാനത്തിലാണ് ഇറ്റലിയിൽനിന്ന് ഇവർ മടങ്ങിയെത്തിയത്. ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് പരിശോധന പോസിറ്റീവ് ആയ കാര്യം അറിഞ്ഞതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

English Summary: People Who were engaged with corona affected people should avoid sabarimala darshan, says deveswom board