ചുമ, പനി രോഗ ലക്ഷണമുള്ളവർ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയ്ക്ക് പോകരുത്; അതീവ ജാഗ്രത

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ചു പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ചുമ, പനി തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ. കെ. ശൈലജ. വിദേശികളെയും അവർ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലുകളും പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ രോഗബാധയുടെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്തു രോഗ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവര്‍ പൊങ്കാലയ്ക്ക് എത്തരുതെന്നും മന്ത്രി നിർദേശം നൽകി.

ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ എല്ലാവിധ മുൻകരുതലുകളും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മാസങ്ങള്‍ നടത്തിയ ഒരുക്കങ്ങള്‍ ഉള്ളതിനാല്‍ പൊങ്കാല നിര്‍ത്തി വയ്‌ക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണു തീരുമാനം. രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ളവര്‍ ആരും പൊങ്കാല ഇടാന്‍ വരരുത്. രോഗ ബാധിത രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും വന്നവര്‍ വീട്ടില്‍ തന്നെ പൊങ്കാലയിടാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. പൊങ്കാലയിടാനെത്തുന്നവരുടെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നതാണ്. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടായാല്‍ സമ്പര്‍ക്കത്തിലുള്ള ആളുകളെ കണ്ടെത്താന്‍ ഇത് എളുപ്പമായിരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ആധികാരികതയില്ലാതെ കോവിഡ്–19നെപ്പറ്റിയുള്ള വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.



പൊങ്കാല ഒഴിവാക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കലക്ടര്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണനും അറിയിച്ചു. 23 ഹെല്‍ത്ത് സംഘത്തെ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 12 ആംബുലന്‍സുകളും 5 ബൈക്ക് ആംബുലന്‍സുകളും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. റസിഡന്‍സ് അസോസിയേഷന്‍ അംഗങ്ങള്‍ അടക്കമുള്ള ടീമുകള്‍ അതതു സ്ഥലങ്ങളില്‍ പനിയോ ജലദോഷമോ ഉള്ളവരേയും രോഗബാധിത പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിന്നും മടങ്ങിയെത്തിയവരേയും കണ്ടെത്തും. റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍, ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ അവബോധം നടത്തുമെന്നും കലക്ടര്‍ വ്യക്തമാക്കി.



വെനീസിൽനിന്ന് ദോഹയിലെത്തിയ QR 126 വിമാനത്തിൽ ഫെബ്രുവരി 28നും, ദോഹയിൽനിന്ന് കൊച്ചിയിലെത്തിയ QR 514 വിമാനത്തിൽ 29നും യാത്ര ചെയ്തവർ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം ദിശ നമ്പറിലോ അടുത്തുള്ള സർക്കാർ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലോ റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നാണ് അറിയിപ്പ്. DISHA : O4712552056, Toll Free 1056.



