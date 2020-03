വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് കൂട്ടിയ ബന്ധുക്കൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ; ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി

കോട്ടയം ∙ പത്തനംതിട്ടയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച കുടുംബത്തെ കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പത്തനംതിട്ടയിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ച ബന്ധുവിനെയും കുടുംബത്തെയും ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ചെങ്ങളം സ്വദേശിയെയും ഇയാളുടെ ഭാര്യ, മകൾ എന്നിവരെയുമാണ് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ഇയാൾക്ക് ചുമയുണ്ട്. ഇവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് താമസിച്ചതായി ആരോപണമുണ്ട്.

ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഇറ്റലിയിൽ നിന്നെത്തിയ റാന്നി സ്വദേശിയുടെ വീട്ടിൽ 5 പേർക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇറ്റലിയിൽ നിന്നെത്തിയ കുടുംബത്തിലെ പിതാവ്, മാതാവ്, മകൻ എന്നിവർക്കും പിതാവിന്റെ സഹോദരനും ഭാര്യയ്ക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇറ്റലിയിൽ നിന്നെത്തിയ ആളുടെ സഹോദരനും ഭാര്യയും റാന്നി സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ പനിയെ തുടർന്നു ചികിൽസ തേടിയതോടെയാണ് വിവരം പുറത്ത് അറിഞ്ഞത്.

താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ സഹോദരനും കുടുംബവും ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലെത്തിയ വിവരം ഇവർ അറിയിച്ചു.

English Summary : The relatives of covid confirmed family shifted to hospital