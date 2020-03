മൊട്ടയടിക്കണം, ദേഹമാകെ കവചം, ആർത്തവം നീട്ടാൻ ഗുളിക; കൊറോണ തന്ന സങ്കടക്കാഴ്ച

ബെയ്ജിങ് ∙ 24 മണിക്കൂറും ശരീരം മുഴുവൻ രക്ഷാകവചം, ആർത്തവകാലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൽപന്നങ്ങൾക്കു വിലക്ക്, മൊട്ടയടിച്ച തലകൾ– ചൈനയിൽ കൊറോണ വൈറസ് (കോവിഡ് 19) രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്ന സ്ത്രീ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ അവസ്ഥയാണിത്. ആർത്തവസമയം നീട്ടിവയ്ക്കാൻ ഇവർക്കു ഗർഭ നിരോധന ഗുളികകൾ നൽകുന്നു. രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നവർക്കു കൂടുതൽ വൃത്തി വേണമെന്നും അവർ ധരിക്കുന്ന സുരക്ഷാസ്യൂട്ടുകൾ എപ്പോഴും മാറാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും പറഞ്ഞാണു ഗുളികകൾ നൽകുന്നതെന്നു രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

മാരകരോഗത്തിൽ നിന്നു മനുഷ്യരാശിയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പറ്റം വനിതകൾ വനിതാ ദിനത്തിലും കടുത്ത വിവേചനവും മാനസിക–ശാരീരിക വെല്ലുവിളികളും നേരിടുകയാണ്. മൂവായിരത്തിലേറെ പേരുടെ ജീവൻ കവർന്ന കൊറോണയുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ ചൈനയെ മാധ്യമങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്ന പോലെ പ്രേതനഗരമാക്കി മാറ്റിയതു ഭരണകൂടം സ്വീകരിച്ച വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളാണ്. അസുഖം ബാധിച്ചവരെ കുറ്റവാളികളെപ്പോലെ തടങ്കലിലിട്ടും യാത്രാവിലക്ക് കർശനമാക്കിയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പോലും നിഷേധിച്ചും വുഹാൻ നഗരത്തെ ദ്വീപു പോലെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി.

ചൈനയിൽ വിവേചനത്തിന്റെയും സമ്മർദത്തിന്റെയും വലിയ സാഹചര്യമാണ് സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്നത്. സംരക്ഷണ സ്യൂട്ടുകൾക്കു കേടുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശുചിമുറി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചു തൊഴിലാളികൾ സംസാരിക്കുന്നതു ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഷാങ്ഹായ് നിവാസി ജിയാങ് ജിൻജിങ്, ആർത്തവദിനങ്ങളുമായി അവരെങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കാകുലയായി. 24കാരിയായ അവർ ചൈനയിലെ സമൂഹമാധ്യമമായ വൈബോയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു.

ഇതിന് ഹ്യൂബെ പ്രവിശ്യയിലുള്ള സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ‍ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന മറുപടികളാണു ലഭിച്ചത്. സഹായാഭ്യർഥനകൾ വേറെയും. ‘ആർത്തവ സമയങ്ങൾ വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്. ഐസലേഷൻ സ്യൂട്ടുകൾ ധരിക്കുന്നതു കാരണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ വെള്ളം കുടിക്കാനോ പോലും കഴിയുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ഈ സ്യൂട്ടുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു ശുചിമുറിയിൽ പോകാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ തന്നെ സാനിറ്ററി നാപ്കിനുകൾ മാറ്റാനും കഴിയില്ല.’ ജിയാങ്ങിന് ലഭിച്ച സന്ദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു.

രോഗ പ്രതിരോധത്തിനു വേണ്ടിയാണു സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത്തരം കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നാണു വാദം. നാപ്കിനുകളുടെ അഭാവം, നാപ്കിൻ മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം, രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്യൂട്ടുകളിൽ ആർത്തവ രക്തത്തിന്റെ കറ ഉണ്ടാവാതിരിക്കൽ എന്നീ കാര്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഗുളികകൾ നൽകുന്നതെന്ന് വാദിക്കുന്നവരാണ് ഏറെയും. സാനിറ്ററി നാപ്കിനുകൾ വുഹാനിലെത്തിച്ച് സ്ത്രീകളെ സഹായിക്കാൻ ജിയാങ് ശ്രമം തുടങ്ങിയിരുന്നു. അത് ഏറ്റെടുത്ത് നിരവധി പേരും രംഗത്തു വന്നു.

സൗജന്യമായി നൽകാൻ കമ്പനികൾ രംഗത്തുവന്നതോടെ ആറു ലക്ഷത്തോളം നാപ്കിനുകൾ വുഹാനിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയതായി ജിയാങ് പറഞ്ഞു. അതിൽ ദീർഘനേരം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നവയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അവശ്യസാധനങ്ങൾ ഹ്യൂബെയിലെത്തിക്കാൻ അടിയന്തര റൂട്ടുകൾ ചൈന ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നാപ്കിനുകൾ അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ളതായി അവർക്കു തോന്നിയിട്ടില്ലെന്നാണു ജിയാങ് പറയുന്നത്. മിക്ക ആശുപത്രികളും നാപ്കിനുകൾ വിതരണം ചെയ്യാന്‍ വിസമ്മതിച്ചു. അവർക്ക് ഇതിൽ കൃത്യമായ ബോധവത്കരണം ഇല്ലാത്തതാണ് കാരണമെന്ന് ജിയാങ് പറയുന്നു.

ഉന്നത അധികൃതർ എല്ലാം പുരുഷന്മാരാണ്. എന്നാൽ രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്ന നഴ്സുമാർ, ഡോക്ടർമാർ തുടങ്ങിയവരിൽ മിക്കതും സ്ത്രീകളാണെന്നാണ് ആൾ ചൈന വിമൻസ് ഫെഡറേഷൻ പറയുന്നത്. ജിയാങ്ങിന്റെ ക്യാംപെയ്നെ പരിഹസിച്ചു നിരവധി കമന്റുകളാണു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അപ്പോഴാണോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഉത്കണ്ഠ? സംരക്ഷണ സ്യൂട്ടുകളിൽ രക്തക്കറ പുരളുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതല്ലേ അവർ ഗുളികകൾ കഴിക്കുന്നത്? തുടങ്ങിയ കമന്റുകളാണു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.

ഹ്യൂബെയിലെ സ്ത്രീ ജീവനക്കാരുടെ പ്രവർത്തനത്തെ അഭിനന്ദിച്ച ഷാങ്ഹായ് സർവകലാശാല ആശുപത്രി പറഞ്ഞത് ജീവനക്കാരുടെ ‘പറയാൻ കഴിയാത്ത പ്രത്യേക സമയം’ നീട്ടാനായി തങ്ങൾ 200 കുപ്പി പിൽസ് നൽകിയെന്നാണ്. ഇതിനെതിരെ വൈബോയിൽ വിമർശനം കടുത്തപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ സ്വമേധയാ മരുന്ന് കഴിച്ചുവെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ തിരുത്തി. കൊറോണ പടരുന്നതിന്റെയും തടയുന്നതിന്റെയും ആശങ്കയ്ക്കിടയിലേക്കാണ് പ്രതിരോധ സേനാംഗങ്ങളായ സ്ത്രീകളുടെ ദാരുണ കഥകളും വെളിപ്പെടുന്നത്.

