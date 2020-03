ദോഹ ∙ ഖത്തറില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള സര്‍വീസുകള്‍ തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ (മാര്‍ച്ച്-9) താല്‍ക്കാലികമായി റദ്ദാക്കിയതായി എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ് അറിയിച്ചു. ഖത്തര്‍ സിവില്‍ ഏവിയേഷന്‍ അതോറിറ്റിയുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരമാണ് സര്‍വീസുകള്‍ താല്‍ക്കാലികമായി റദ്ദാക്കിയത്.

കോവിഡ്-19 പടരാതിരിക്കാനുള്ള മുന്‍കരുതല്‍ നടപടികളുടെ ഭാഗമാണിത്. മാർച്ച് 12 മുതൽ 31 വരെ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിൽ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് സൗജന്യമായി ബുക്കിങ് മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്കു മാറ്റാൻ സൗകര്യമൊരുക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

English Summary: Air India Express Cancelled Flights to and fro from Qatar