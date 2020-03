പ്രതിസന്ധിയാണ്, പാഴാക്കരുതാത്ത അവസരവും: കൊറോണയിൽ ‘നേട്ടമെടുക്കാൻ’ ആനന്ദ് മഹീന്ദ്ര

ന്യൂഡൽഹി ∙ രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ നൂറിലേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ പടർന്നു പിടിച്ച കൊറോണ വൈറസ് ആഗോള വിപണിയെ ഉലയ്ക്കുമ്പോൾ അവസരം ഇന്ത്യ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന ഉപദേശവുമായി വ്യവസായി ആനന്ദ് മഹീന്ദ്ര. ഇന്ത്യ പാഴാക്കി കളയാൻ പാടില്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയാണിതെന്ന 64കാരനായ ആനന്ദിന്റെ ട്വീറ്റുകൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയാവുകയാണ്.

‘ആഗോളമായി വിപണി ഇടിവിലാണ്. ഇന്ത്യയ്ക്കു പ്രതിസന്ധിയാണെങ്കിലും അവസരം പാഴാക്കി കളയരുത്. മൂന്ന് അവസരങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത്. 1) ആഗോളതലത്തിൽ എണ്ണവില കുറയുന്ന അപ്രതീക്ഷിതാവസരം സർക്കാർ ഉപയോഗിക്കണം. എണ്ണ ഉപഭോഗം കുറ്റമറ്റതാക്കാനും കമ്മി നികത്താനും പദ്ധതിയുണ്ടാക്കണം.



2) ശുചീകരണവും സ്വച്ഛ് ഭാരതും കൂടുതൽ ഉഷാറാക്കണം. ചൈനയ്ക്കു ബദലായുള്ള വൃത്തിയുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാകാൻ ഇതിലൂടെ ഇന്ത്യയ്ക്കു സാധിക്കും. 3) ചൈനയ്ക്കു പകരമായുള്ള മാനുഫാക്ചറിങ് കേന്ദ്രമായി ഇന്ത്യയെ മാറ്റാൻ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കുറച്ച് ആഗോള നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വേണം.’– ആനന്ദ് മഹീന്ദ്ര അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

English Summary: Anand Mahindras Tips On How To Leverage Coronavirus Crisis