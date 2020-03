പുണെയിൽ 2 പേർക്കു കൂടി കൊറോണ; ഇന്ത്യയിൽ‌ ആകെ 46 പേർക്ക്

പുണെ ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പുണെയിൽ രണ്ടു പേർക്കു കൂടി കൊറോണ വൈറസ് (കോവിഡ് 19) സ്ഥിരീകരിച്ചതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ദുബായ് യാത്രാ പശ്ചാത്തലമുള്ള ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്നു പുണെ മുന്‍സിപ്പിൽ കോർപ്പറേഷൻ മുഖ്യ ആരോഗ്യ ഓഫിസർ അറിയിച്ചു. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ കൊറോണ ബാധിതരുടെ എണ്ണം 46 ആയി.

തിങ്കളാഴ്ച കേരളത്തിൽ മൂന്നു വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്കും, ജമ്മുവിൽ‌ 63 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീക്കും വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ജമ്മു കശ്മീരിലെ ആദ്യത്തെ കൊറോണ കേസാണിത്. രണ്ടു പേർക്കൊപ്പം ഇറാൻ യാത്ര കഴിഞ്ഞ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷമാണ് സ്ത്രീക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചത്. സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ഇവരുടെ ആരോഗ്യ നില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ഡൽഹി, പഞ്ചാബ്, യുപി എന്നിവടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മൂന്നു പേർക്കും തിങ്കളാഴ്ച കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

ഞായറാഴ്ച പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ച് പേർക്കാണ് വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ 14 രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് ഖത്തർ താത്കാലിക വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ബെംഗളൂരുവിൽ കിൻഡർ ഗാർഡൻ ക്ലാസുകളെല്ലാം റദ്ദാക്കി. തമിഴ്നാട്ടിൽ 45 വയസ്സുകാരനാണ് ശനിയാഴ്ച കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ചെന്നൈയിൽനിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമല്ലാത്തതിനാൽ പുണെയിലെ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ഇയാൾക്ക് കൊറോണ കണ്ടെത്തിയത്.

English Summary: Two people test positive for novel coronavirus in Pune