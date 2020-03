നിശ്ചലമായി ഇറ്റലി; കൂടുതൽ പേർ നാട്ടിലേക്ക്: ഒറ്റപ്പെട്ട് 1.60 കോടി ജനങ്ങൾ

റോം∙ കൊറോണ( കോവിഡ്19 ) ഭീതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇറ്റലിയിൽനിന്ന് കൂടുതൽ പേർ നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങുകയാണെന്നാണു വിവരം. കൊറോണ വൈറസ് ബാധ വ്യാപകമായതോടെ ഇറ്റലിയിലെ നാലിലൊന്ന് ജനത്തിന്റെ ജീവിതം സ്തംഭിച്ചു. വടക്കൻ ഇറ്റലിയിലെ ലൊംബാർഡി നഗരത്തിൽ 1.6 കോടി വരുന്ന ജനങ്ങളാണ് സമ്പർക്കവിലക്കിൽ കഴിയുന്നത്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അധികൃതർ പുറത്തു വിട്ട കണക്കനുസരിച്ച് 366 പേരാണ് ഇറ്റലിയിൽ കോവിഡ് 19 ബാധിച്ച് ഇതുവരെ മരിച്ചത്. ചൈന കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവുമധികം ആളുകൾ കൊറോണ വൈറസ്‌ ബാധിച്ച്‌ മരിച്ചത് ഇറ്റലിയിലാണ്.

ജപ്പാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ജനസംഖ്യയിൽ വയോജനനിരക്ക്‌ ഏറ്റവുമധികം ഇറ്റലിയിലാണ്‌. രോഗം ഏറ്റവുമധികം ബാധിക്കുന്നത്‌ വയോധികരെയാണെന്നും പലരാജ്യങ്ങളിലും രോഗമെത്തിയത് ഇറ്റലിയിൽ നിന്നാണെന്നും രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ചൈനയ്ക്കുപുറത്ത് ഏറ്റവുംകൂടുതൽ വൈറസ് ബാധയുള്ളത് ദക്ഷിണകൊറിയ, ഇറ്റലി, ഇറാൻ, ഫ്രാൻസ്, ജർമനി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ്.

ലൊംബാർഡിയിൽ സ്കൂളുകൾ, യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ, ജിം, മ്യൂസിയം, നിശാക്ലബ്ബുകൾ ദേവാലയങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഏപ്രിൽ മൂന്നുവരെ അടച്ചു. ഹോട്ടലുകൾക്ക് പ്രവർത്തനാനുമതി ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു മീറ്റർ ദൂരത്തിലെ ഉപയോക്താക്കളെ ഇരുത്താൻ അനുമതിയുള്ളൂ. വിവാഹപാർട്ടികളും ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷകളും നിരോധിച്ചു. മതപരവും സാംസ്കാരികവുമായ എല്ലാ പരിപാടികളും നിർത്തിവയ്ക്കാൻ നിർദേശമുണ്ട്.



സിനിമാശാലകളും സ്വിമ്മിങ് പൂളുകളും അടച്ചു. പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം പ്രവർത്തനം നിർത്തി. അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിലൊഴികെ ആരോടും വീടിനു പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നാണ് സർക്കാർ നിർദേശം. രോഗബാധിതർക്കു ഹെൽപ് ൈലൻ നമ്പരിലൂടെ സഹായം അഭ്യർഥിക്കാം. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും പൊലീസും വീട്ടിലെത്തി തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. ഇറ്റലിയിലെ പള്ളികളിൽ ഇന്നലെ കുർബാന ഓൺലൈനാക്കി. 1,200 പേർക്ക് ഇന്നലെ പുതുതായി രോഗബാധ ഉണ്ടായി. ഇതുവരെയുണ്ടായതിൽ വലിയ വർധനയാണിത്. രോഗം ബാധിച്ച 5,883 പേരിൽ 589 പേർ സുഖം പ്രാപിച്ചു.



ലൊംബാർഡിയിൽ ആശുപത്രികളെല്ലാം തന്നെ രോഗികളെക്കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ്. വടക്കൻ ഇറ്റലിയിലെ 14 പ്രവിശ്യകളിലായാണ് ഒന്നരക്കോടിയിലേറെ ജനങ്ങളെ നിരീക്ഷണത്തിൽ വച്ചിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്യുസേപ്പ് ക്വോന്റേ പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ എല്ലാവരുടെയും സഹായവും സഹകരണവും അഭ്യർഥിച്ചു. മിലാൻ, വെനീസ് തുടങ്ങിയ വൻ നഗരങ്ങളിലേക്കും വൈറസ് പടർന്നുതുടങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിലാണു ശക്തമായ കരുതൽ നടപടികളും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും.



ഇറാനിൽ 6566 പേർക്കാണ് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 194 പേർ രോഗബാധ മൂലം മരിച്ചതായി അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ചൈനയിൽ ഞായറാഴ്ച 50 പേർക്കും ദക്ഷിണകൊറിയയിൽ 272 പേർക്കും ജർമനിയിൽ 47 പേർക്കും പുതുതായി വൈറസ് ബാധിച്ചു. കോവിഡ് 19യില്‍ ലോകത്ത് മരണസംഖ്യ 3792 ആയി ഉയര്‍ന്നു. 100 രാജ്യങ്ങളിലായി 1,09,600 പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.



ലോകമാകെ പുതിയതായി 4,129 പേര്‍ക്ക് കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ബള്‍ഗേറിയ, മാലദ്വീപ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും പുതിയതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ കോവിഡ് 100 രാജ്യങ്ങളില്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു. അമേരിക്കയില്‍ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 484 ആയി. ഫ്രാന്‍സില്‍ 1,126 പേര്‍ക്കും ജര്‍മനിയില്‍ 939 പേര്‍ക്കും കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു.

