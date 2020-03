13 പേർക്ക് രോഗലക്ഷണം; രോഗികളുമായി ഇടപഴകിയ 150 പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് ബാധിച്ച അഞ്ച് റാന്നി സ്വദേശികൾക്കു പുറമേ 13 പേർക്കു കൂടി രോഗലക്ഷണം. പത്തനംതിട്ടയിൽ അഞ്ചും കൊല്ലത്ത് അഞ്ചും കോട്ടയത്ത് മൂന്നും പേരാണ് ഐസലേഷനിൽ കഴിയുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

ഇറ്റലിയിൽ നിന്നെത്തിയവരുമായി ഇടപഴകിയ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ 11 പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. അതിനിടെ, കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുമായി ഇടപഴകിയ 150 പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇതിൽ 58 പേർ വളരെ അടുത്ത് ഇടപഴകിയവരാണ്. കൂടുതൽ പേരെ കണ്ടെത്താനുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ അറിയിച്ചു. രോഗബാധിതരുമായി ഇടപഴകിയവർ തുറന്നു പറയണമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഇവർ താമസിച്ച പ്രദേശത്തെ കല്യാണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചടങ്ങുകൾ മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചു.



കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാനും വിവരങ്ങൾ കൈമാറാനുമായി 24 മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോൾ സെന്റർ സംസ്ഥാനത്ത് സജ്ജമായി. 0471 2309250, 0471 2309251, 0471 2309252 എന്നിങ്ങനെയാണ് കോൾ സെന്റർ നമ്പരുകൾ. കോവി‍ഡ് 19 കൺട്രോൾ റൂം നമ്പർ: 0481 2581900. ദിശ ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പർ : 1056

