നിപ്പപോലെ അപകടകാരിയല്ല, വൈറസിന്റെ കവാടം വായും മൂക്കും; കരുതൽ വേണം

വൈറസ് കെട്ടടങ്ങും വരെ ആരോഗ്യ ജാഗ്രത വേണം: ഹൈദരാബാദ് സെന്റർ ഫോർ സെല്ലുസാർ ആൻഡ് മോളിക്കുളാർ ബയോളജി മേധാവി ഡോ. രാകേഷ് കെ. മിശ്ര

പത്തനംതിട്ട ∙ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസത്തിനുള്ളിൽ കോവിഡ് വൈറസ് ബാധ ശമിക്കുമെന്നും അതുവരെ ജനങ്ങൾ ആരോഗ്യപരമായ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും വിദഗ്ധൻ. ഹൈദരാബാദ് സെന്റർ ഫോർ സെല്ലുസാർ ആൻഡ് മോളിക്കുളാർ ബയോളജി മേധാവി ഡോ. രാകേഷ് കെ. മിശ്രയുമായി നടത്തിയ ഇ മെയിൽ സംഭാഷണത്തിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ.

നിപ്പപോലെ അപകടകാരിയില്ല



നിപ്പ, സിക്ക, സാർസ് എന്നിവയെ അപേക്ഷിച്ച് കോവിഡ് അത്ര അപകടകാരിയല്ല. സാർസ് വൈറസിന്റെ മരണ നിരക്ക് ആറു ശതമാനം വരെയാണെങ്കിൽ കൊറോണയുടേത് വെറും 2 ശതമാനം മാത്രമാണ്. അതിനാൽ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരാൾക്കു രോഗം വന്നു എന്നു വച്ച് ആ പ്രദേശത്തെ എല്ലാവരും രോഗബാധിതരാകില്ല. വവ്വാലിലൂടെയോ പക്ഷികളിലൂടെയോ ഒന്നും പകരാത്ത പനിയാണിത്.



ഒരു മീറ്റർ അകലമിടണം



ആളുകളിലൂടെ മാത്രം പകരാൻ സാധ്യതതുള്ള രോഗമായതിനാൽ നമ്മൾ അത്രകണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല. വിമാനത്താവളങ്ങളിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലും ട്രെയിനുകളിലും വ്യക്തികൾ ആരോഗ്യപരമായ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടുന്നത് കുറയ്ക്കണം. രോഗ ബാധിതനായ വ്യക്തിയിൽനിന്ന് ഒരു മീറ്റർ പാലിച്ചാ‍ൽ തന്നെ സുരക്ഷിത അകലമായി. രോഗം ബാധിച്ചാലും ഒരാഴ്ച എടുക്കും ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകാൻ.



തുപ്പലും തുമ്മലും ചീറ്റലും നിയന്ത്രിക്കാം; കൈ കഴുകാം, കൈ കൊടുക്കേണ്ട



സാമൂഹിക മര്യാദകൾ പാലിച്ചാൽ രോഗം കുറെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാം. കൈ കൊടുക്കുന്നതു തൽക്കാലം ഒഴിവാക്കാം. പൊതു ഇടങ്ങളിൽ തുപ്പുകയും ചീറ്റുകയും ചെയ്യുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണം. തൂവാല വച്ചു പൊതിഞ്ഞു തുമ്മുക. പുറത്തുപോയി വന്നാലുടൻ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകുക. വായിലും മൂക്കിലും കണ്ണിലും വെറുതെ സ്പർശിക്കരുത്. ചുമ, മൂക്കൊലിപ്പ് തുടങ്ങിയ പനി ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കഴിയുക. വെള്ളം കുടിക്കുക, കുറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണുക.



പിടിച്ചുകെട്ടാൻ മരുന്ന് വൈകില്ല



കോവിഡിന് ഇതുവരെയും മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. വൈറസ് പരക്കുന്നത് തടയുക മാത്രമാണ് പ്രതിവിധി. ഒരാളിൽനിന്നു മറ്റൊരാളിലേക്കു പകരുന്നതു തടയാൻ കഴിഞ്ഞൂ എന്ന് ഉറപ്പായാലേ വൈറസ് നിയന്ത്രണത്തിലായി എന്നു പറയാനാവൂ. ഇതിന് പ്രതിരോധ മരുന്ന് വൈകാതെ തയാറാകും. ലോകത്തെ പല കമ്പനികളും ഇതിനുള്ള ഗവേഷണത്തിലാണ്. 18 മാസത്തിനുള്ളിൽ ചില മരുന്നുകൾ പുറത്തുവരും. ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ ചില മരുന്നുകൾ വികസിപ്പിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.



വൈറസിന്റെ കവാടം വായും മൂക്കും



വായിലൂടെയും മൂക്കിലൂടെയും ശ്വാസകോശത്തിൽ കയറിക്കൂടി വളരെ വേഗം വ്യാപിക്കുന്ന വൈറസാണിത്. കൂടുതൽ ശരീര കോശങ്ങളിലേക്കു കടക്കുന്നതോടെയാണ് രോഗം മാരകമാകുന്നത്. പതിവ് ഇൻഫ്ലുവൻസാ വൈറസിന് (ജലദോഷവൈറസ്) എതിരെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കുറെയേറെ പ്രതിരോധശേഷിയുണ്ട്. എന്നാൽ പുതിയ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശേഷി ശരീരത്തിന് തീരെ കുറവായിരിക്കും. അതാണ് കൊറോണ വളരെ വേഗം പടരാൻ ഒരു കാരണം.



ദുർബലർക്ക് കരുതൽ വേണം



മരണമടഞ്ഞവരെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖമുള്ളവരും ആരോഗ്യ–പ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞവരുമാണ്. ആളുകളെ വീടുകളിൽനിന്നു പുറത്തിറങ്ങാത്ത വിധം നിയന്ത്രിച്ച ചൈനയുടെ നടപടി തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയും പിന്തുടരേണ്ടത്.



English Summary : Covid 19: Not as danger as Nipah; Virus enter through mouth and nose