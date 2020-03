ഇറാനില്‍ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ നാട്ടിലെത്തിക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ മലയാളികളടക്കം ഇറാനില്‍ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാന്‍ വ്യോമസേനയുടെ പ്രത്യേക വിമാനം രാത്രി പുറപ്പെടും. ഡല്‍ഹി ഹിന്‍ഡന്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്നു രാത്രി 8ന് സി 17 വിമാനം ടെഹ്റാനിലേയ്ക്ക് പുറപ്പെടും. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍, വിദ്യാര്‍ഥികള്‍, തീര്‍ഥാടകര്‍ തുടങ്ങിയവരാണ് ഇറാന്‍ കുടുങ്ങിയത്.

ഇവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി പുണെ വൈറോളജി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ നിന്ന് വിദഗ്ധനെ ഇറാനിലേയ്ക്ക് അയച്ചിരുന്നു. 108 പേരുടെ സ്രവം ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ച് പരിശോധിക്കുകയും കോവിഡ് 19 രോഗമില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Indians Trapped in Iran will Evacuated in Special Flight