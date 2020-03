പിടിച്ചു കെട്ടാനാകാതെ കൊറോണ; 70,000 തടവുകാരെ വിട്ടയയ്ക്കാൻ ഇറാൻ

ടെഹ്റാൻ ∙ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ 70,000 തടവുകാരെ വിട്ടയക്കുമെന്ന് ഇറാൻ ജുഡീഷ്യറി മേധാവി ഇബ്രാഹിം റെയ്സി അറിയിച്ചു. ജുഡീഷ്യറിയുടെ വാർത്താ സൈറ്റായ മിസാനാണ് വിഷയം പുറത്തുവിട്ടത്. അതേസമയം, പുറത്തുപോകുന്നവർ തിരികെ മടങ്ങേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് റെയ്സി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.



ഇറാനിൽ ഇന്നലെ മാത്രം 49 പേർ വൈറസ് ബാധിച്ചു മരിച്ചിരുന്നു. രാജ്യത്ത് ആകെ മരണം 194 ആയി. ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം 5823. ഇറാനിലെ 31 പ്രവിശ്യകളിലും വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

English Summary: Iran Releases About 70,000 Prisoners Because Of Coronavirus