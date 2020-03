ലൊംബാർഡിയിൽ 1.6 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് ക്വാറന്റൈൻ; കൊറോണ തടയാൻ ഇറ്റലി

ലണ്ടൻ ∙ കൊറോണ പടരുന്ന വടക്കൻ ഇറ്റലിയിലെ ലൊംബാർഡി നഗരത്തിൽ ഏപ്രിൽ മൂന്നുവരെ പരസ്യജീവിതത്തിനു വിലക്ക്. 1.6 കോടി വരുന്ന നഗരത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഒന്നാകെ രണ്ടാഴ്ചയിലേറെക്കാലം ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്ത് വൈറസ് ബാധ തടായാനാണു സർക്കാർ നടപടി ആരംഭിച്ചത്. വീടുകളിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അവശ്യ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു നൽകാൻ പട്ടാളത്തിന്റെയും പൊലീസിന്റെയും സഹായത്തോടെ പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. മിലാൻ, വെനീസ് തുടങ്ങിയ വൻ നഗരങ്ങളിലേക്കും വൈറസ് പടർന്നുതുടങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിലാണു ശക്തമായ കരുതൽ നടപടികളും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും.

5883 പേർക്കാണ് ഇതുവരെ ഇറ്റലിയിൽ കൊറോണ ബാധിച്ചത്. ഇതിൽ 1200 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണെന്നത് സാഹചര്യത്തിന്റെ ഗുരുതരാവസ്ഥ വെളിപ്പടുത്തുന്നു. 230 പേരാണ് ഇതിനോടകം രോഗബാധമൂലം മരിച്ചത്. ലൊംബാർഡിയിൽ സ്കൂളുകൾ, യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ, ജിം, മ്യൂസിയം, നിശാക്ലബ്ബുകൾ ദേവാലയങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഏപ്രിൽ മൂന്നുവരെ അടച്ചു. ഹോട്ടലുകൾക്ക് പ്രവർത്തനാനുമതി ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു മീറ്റർ ദൂരത്തിലെ ഉപയോക്താക്കളെ ഇരുത്താൻ അനുമതിയുള്ളൂ. വിവാഹപാർട്ടികളും ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷകളും നിരോധിച്ചു. മതപരവും സാംസ്കാരികവുമായ എല്ലാ പരിപാടികളും നിർത്തിവയ്ക്കാൻ നിർദേശമുണ്ട്.



സിമിനാശാലകളും സ്വിമ്മിങ് പൂളുകളും അടച്ചു. പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം പ്രവർത്തനം നിർത്തി. അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിലൊഴികെ ആരോടും വീടിനു പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നാണ് സർക്കാർ നിർദേശം. രോഗബാധിതർക്കു ഹെൽപ് ൈലൻ നമ്പരിലൂടെ സഹായം അഭ്യർഥിക്കാം. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും പൊലീസും വീട്ടിലെത്തി തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. ലൊംബാർഡിയിൽ ആശുപത്രികളെല്ലാം തന്നെ രോഗികളെക്കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ്. വടക്കൻ ഇറ്റലിയിലെ 14 പ്രവിശ്യകളിലായാണ് ഒന്നരക്കോടിയിലേറെ ജനങ്ങളെ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യുന്നത്. രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്യുസേപ്പ് ക്വോന്റേ പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ എല്ലാവരുടെയും സഹായവും സഹകരണവും അഭ്യർഥിച്ചു.



