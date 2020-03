കൊറോണ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളയാൾ മംഗളൂരുവിലെ ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു

മംഗളൂരു∙ മംഗളൂരുവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ഐസലേഷൻ വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചയാളെ കാണാതായി. ദുബായിൽനിന്ന് മംഗളൂരു വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ ഇയാളെ കൊറോണ വൈറസ് ലക്ഷണങ്ങളോടെയാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച എത്തിയ ഇയാളെ കടുത്ത പനിയെത്തുടർന്ന് ജില്ലാ വെൻലോക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

വൈറസ് ഉള്ളവരുമായി അടുത്തിടപഴകിയിട്ടില്ലെന്ന് ഇയാൾ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരോട് പറഞ്ഞ് പലതവണ തർക്കിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ നടത്തിക്കോളാം എന്നു പറഞ്ഞ് അയാൾ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഉടൻതന്നെ ആശുപത്രി അധികൃതർ പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. ഇയാൾക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.

English Summary: Man under observation for coronavirus goes missing from hospital