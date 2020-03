ഐസലേഷനിൽ കിടക്കാൻ എന്തിന് ഭയം; ഷാക്കിറിനെ അഭിനന്ദിച്ച് ആരോഗ്യമന്ത്രി

കണ്ണൂർ∙ രോഗബാധയുണ്ടെന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ നിന്നും രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും വരുന്ന ആളുകള്‍ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ അറിയിക്കാതെ രക്ഷപ്പടുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ വ്യത്യസ്തമായ സമീപനം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഷാക്കിർ സുബ്ഹാൻ എന്ന യുവാവ്. കോവിഡ് ബാധിത മേഖലകളിൽ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് കണ്ണൂർ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ വന്നിറങ്ങിയ ഷാക്കിർ സ്വയമേ യാത്രാവിവരങ്ങൾ ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ അറിയിച്ച് അവരുടെ നിർദേശ പ്രകാരം ഐസലേഷനിൽ പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നു.

കോവിഡ് ബാധിത മേഖലയിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്ന ഒരാളെ എങ്ങനയാണ് ഐസലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും തന്റെ ട്രാവൽ വ്ലോഗായ മല്ലു ട്രാവൽ വ്ലോഗിലൂടെ ഷാക്കിർ വിശദീകരിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഷാക്കിറിന്റെ മല്ലു ട്രാവലർ വ്ലോഗിനെ അഭിനന്ദിച്ച് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ ഷൈലജയും രംഗത്തുവന്നു. ഷാക്കിറിന്റെ പ്രവര്‍ത്തി മാതൃകാപരമാണെന്നും അഭിനന്ദനാര്‍ഹമാണെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രി പത്ര സമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചു.

കേരളം എങ്ങനെയാണ് കൊറോണയെ നേരിട്ടതെന്നുള്ളത് ലോകത്തിന് വരെ മാതൃകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ നേരിട്ടതെന്ന് വിഡിയോയിലൂടെ കാട്ടിതരുകയാണ് മല്ലു ട്രാവലർ എന്ന വ്ലോഗർ. അസര്‍ ബൈജാനില്‍ നിന്നും ദുബായ് വഴി കണ്ണൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തിലേക്കാണ് ഷാക്കിർ സുബ്ഹാന് എന്ന വ്ലോഗർ എത്തിയത്.



വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ ഷാക്കിർ സന്ദർശിച്ച രാജ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. കൊറോണ ബാധിച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞതിനാൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. യാതൊരു മടിയുമില്ലാതെ ഷാക്കിർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുമായി സഹകരിച്ചു. ആംബുലൻസിൽ കണ്ണൂർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ പോകുന്നതും അവിടെ ചെലവഴിച്ച ദിവസങ്ങളും വ്ലോഗിൽ കാണിക്കുന്നു. കേരളം എങ്ങനെ മാരക വയറസിനെ നേരിട്ടുന്നു എന്നതിന്റെ കൃത്യമായ ദൃശ്യാവിഷ്ക്കാരമാണ് ഈ വ്ലോഗ്.



English Summary : Minister K K Shailaja praised Vloger on his video on covid isolation