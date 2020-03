ചിറ്റിലഞ്ചേരി∙ ചേരാമംഗലം ആനക്കോട് അമ്മയെയും രണ്ടു മക്കളെയും തീപ്പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ആനക്കോട് അപ്പുക്കുട്ടന്റെ മകൾ ഉഷ (40), ഉഷയുടെ മക്കളായ അനുശ്രീ (14), അഭിജിത്ത് (12) എന്നിവരാണു മരിച്ചത്. രാവിലെ 11.30 ഓടെയാണ് സംഭവം. ഭർത്താവ് രാജേന്ദ്രൻ നെല്ലിയാമ്പതി എസ്റ്റേറ്റിലെ വെൽഡറാണ്.



English Summary: Mother and two kids found dead at Palakkad