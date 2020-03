ജമ്മു കശ്മീരിൽ വീട്ടുതടങ്കലിൽ കഴിയുന്ന മൂന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ മോചിപ്പിക്കണം: പ്രതിപക്ഷം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ആർട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദാക്കിയതിന്റെ ഭാഗമായി ആറു മാസമായി വീട്ടുതടങ്കലിൽ കഴിയുന്ന ജമ്മുകശ്മീരിലെ മൂന്നു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെയും മോചിപ്പിക്കണമെന്നു പ്രതിപക്ഷം. ഇതു സംബന്ധിച്ച് എട്ടു പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ സംയുക്ത പ്രമേയം തയാറാക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അയച്ചു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ ഫറൂഖ് അബ്ദുല്ല, ഒമർ അബ്ദുല്ല, മെഹബൂബ മുഫ്തി എന്നിവരെയും കശ്മീരിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരെയും മോചിപ്പിക്കണമെന്നു പ്രമേയത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

‘അഭിപ്രായ ഭിന്നത അറിയിക്കാനുള്ള ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശത്തെ ഭരണകൂടം നിർബന്ധിതമായി ഇല്ലാതാക്കുകയാണ്. നീതി, അവകാശം, തുല്യത, സാഹോദര്യം തുടങ്ങിയ ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്ന അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയുയർത്തുകയാണ്’ – പ്രമേയം പറയുന്നു. ജമ്മു കശ്മീരിനു പ്രത്യേക അധികാരം ഉറപ്പാക്കിയിരുന്ന ഭരണഘടനയുടെ 370–ാം വകുപ്പ് എടുത്ത കളഞ്ഞതോടെ ഒാഗസ്റ്റ് 5 മുതലാണ് ഒമർ അബ്ദുല്ല, ഫറൂഖ് അബ്ദുല്ല, മെഹ്ബൂബ മുഫ്തി എന്നിവർ പൊതുസുരക്ഷ നിയമപ്രകാരം തടവിലായത്.

English Summary: Opposition demands release of 3 ex Jammu and Kashmir Chief Ministers