കൊറോണ ഭീതി: ചെറിയ ക്ലാസുകളിൽ മധ്യവേനൽ അവധി നേരത്തെയാക്കുന്നു

കൊച്ചി ∙ കൊറോണ ഭീതി നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ വിവിധ ജില്ലകളിലെ സ്കൂളുകളിൽ മധ്യവേനൽ അവധി നേരത്തെ എത്തി. ചെറിയ ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് നേരത്തെ സ്കൂൾ അടയ്ക്കുന്നതിന് മാനേജ്മെന്റുകൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ രാജഗിരി പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഒന്നു മുതൽ നാലു വരെ ക്ലാസുകൾക്ക് വേനലവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ കെജി ക്ലാസുകളിലെ കോൺവോക്കേഷൻ റദ്ദാക്കിയതായാണ് അറിയിപ്പ്. കൊച്ചി ഗ്രീറ്റ്സ് പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നാളെ മുതൽ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആറു മുതൽ എട്ടു വരെ ക്ലാസിലുള്ള കുട്ടികൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് മാത്രം വന്നാൽ മതിയാകും. ഒമ്പതാം ക്ലാസിലെ കുട്ടികൾക്കായി സാനിറ്റൈസർ ഉൾപ്പടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. വടുതല ചിന്മയ സ്കൂൾ പരീക്ഷകൾ മാറ്റി വച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച വരെ സ്കൂളിന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പനിയും ചുമയും ജലദോഷവുമുള്ള കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേയ്ക്ക് അയയ്ക്കരുതെന്ന് നിർദേശം.

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മാന്നാനം കെഇ ഇംഗ്ളീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ എൽകെജി മുതൽ നാലു വരെ (6 ക്ലാസുകൾ) ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് മധ്യവേനൽ അവധിക്കാലം നാളെ മുതൽ തുടങ്ങിയതായി പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാ. ജെയിംസ് മുല്ലശേരി അറിയിച്ചു. ഇവർക്ക് ബാക്കിയുള്ള പരീക്ഷകൾ റദ്ദാക്കി.

English Summary: Summer holidays started early in different districts due to Corona fear