ദോഹ∙ ഖത്തറില്‍ 3 പേര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 18 ആയി. പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് രാജ്യത്തെ താമസക്കാരായ പ്രവാസികളിലാണ്. 18 പേരും കമ്യൂണിക്കബിള്‍ ഡിസീസ് സെന്ററില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. രാജ്യത്ത് വൈറസ് പടരാനുള്ള സാധ്യത പരിമിതമാണെന്നും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, ജനങ്ങള്‍ മുന്‍കരുതല്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്നും സംഗമങ്ങളും മറ്റും നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവില്‍ 3,500 പേരിലാണ് കോവിഡ്-19 പരിശോധന നടത്തിയത്.

English Summary: Three more people in qatar affected with corona