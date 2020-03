200 സൈനികർ മരിച്ചു; കൊറോണ രോഗിയെ വെടിവച്ചുകൊന്നു? മിണ്ടാതെ ഉത്തരകൊറിയ

സോൾ∙ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയിൽ (കോവിഡ് 19) വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 4000 കവിയുമ്പോഴും വൈറസ് ബാധ സ്വന്തം അതിർത്തി കടന്നിട്ടില്ലെന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഉത്തര കൊറിയ. ചൈനയില്‍ 3136, ഇറ്റലിയില്‍ 463, ഇറാനിൽ 237, ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ 51, യുഎസിൽ 26 എന്നിങ്ങനെയാണ് വൈറസ് ബാധ മൂലം ചൊവ്വാഴ്ച വരെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം. ഉത്തര കൊറിയയിൽ ഒരാൾക്കു പോലും വൈറസ് ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഔദ്യോഗിക മാധ്യമം റൊഡോങ് സിന്‍മുന്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനു പിന്നാലെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും ഇതു ശരിവച്ചതോടെയാണ് രാജ്യം വാർത്തകളിൽ നിറയാൻ തുടങ്ങിയത്.

ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായ ചൈനയ്ക്ക് പോലും സാധിക്കാത്ത മഹാദ്ഭുതമെന്നാണ് രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ ഈ നേട്ടത്തെ വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു. ലോകം കൊറോണയെ തുരത്താൻ പെടാപ്പാട് പെടുമ്പോൾ മൂന്ന് രഹസ്യായുധങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് ലോകത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുകയായിരുന്നു ഉത്തര കൊറിയ. 200 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരപരിധിയുള്ള ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലിനു സമാനമായ മൂന്ന് രഹസ്യആയുധങ്ങളാണ് ഉത്തര കൊറിയ വിക്ഷേപിച്ചതെന്ന് ദക്ഷിണ കൊറിയ സൈന്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

എന്നാൽ ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട വൈറസ് ബാധ ഹോങ്കോങ്, മക്കാവു തുടങ്ങി ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചൈനയുടെ അയൽപ്രദേശങ്ങളിലേക്കെല്ലാം അതിവേഗം പടർന്നിട്ടും ചൈനയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഉത്തര കൊറിയയിൽ എത്തിയില്ലെന്ന വാദം ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ സംശയം ജനിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇറ്റലി, ദക്ഷിണ കൊറിയ, ലബനൻ, ഇസ്രയേൽ, തുടങ്ങി നൂറോളം രാജ്യങ്ങൾ കൊറോണയുടെ പിടിയിലമർന്നിട്ടും ഒരൊറ്റ കേസ് പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന വാദത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഉത്തര കൊറിയ.

പ്യോങ്യാങ്ങിൽ പരിശോധന നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ

കൊറോണ പടരാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ചൈനയുമായി പങ്കിടുന്ന 1500 കിലോമീറ്റർ അതിർത്തി അടച്ചിടുകയും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്ത ഉത്തര കൊറിയൻ ഏകാധിപതി കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ നിർണായക ഉടപെടൽ കൊറോണയെ ഉത്തര കൊറിയയുടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കാൻ സഹായിച്ചുവെന്നായിരുന്നു ഉത്തര കൊറിയയുടെ അവകാശവാദം.

ഉത്തര കൊറിയയിൽ കോവിഡ് – 19 മരണം 200 സൈനികർ; 4000 പേർ തടവിൽ?

അതേസമയം, ഒട്ടും മികച്ചതല്ലാത്ത ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളുള്ള ഉത്തര കൊറിയ കൊറോണ വൈറസിനെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിച്ചെന്നതു പൊള്ളയായ അവകാശവാദം മാത്രമാണെന്നാണ് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. കൊറോണ ബാധമൂലം 200ഓളം ഉത്തര കൊറിയൻ സൈനികർ മരിച്ചതായി ദക്ഷിണ കൊറിയൻ വാർത്ത ഏജൻസി ഡെയ്‌ലി എൻകെ ന്യൂസ് ഓർഗനൈസേഷനും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഈ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രോഗബാധ സംശയിക്കുന്ന 4000ത്തോളം പേർ സമ്പർക്ക വിലക്കിലാണ്.

180 ഓളം സൈനികർ ജനുവരി–ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിലായി മരിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. 3700–ഓളം സൈനികർക്കു സമ്പർക്ക വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയതായാണ് വാർത്താ ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ട്. ന്യൂമോണിയ, ക്ഷയം, ആസ്ത്‌മ, ജലദോഷം, പനി തുടങ്ങിയ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതായും ശക്തമായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ കിം ജോങ് ഉൻ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു നിർദേശം നൽകിയതായും ചില രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഈ വൈറസ് രാജ്യത്ത് കടക്കുന്നതു തടയാൻ ഫലപ്രദമായ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഉന്നത അധികൃതരുടെയും പാർട്ടി നേതാക്കളുടെയും യോഗത്തിൽ കിം ജോങ് ഉൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ഉത്തര കൊറിയൻ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ കെസിഎൻഎയും നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

‘കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചയാളെ ഉത്തരകൊറിയ വെടിവെച്ച് കൊന്നു’

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

ഉത്തര കൊറിയയിൽ ആദ്യമായി കൊറോണ ബാധിച്ചയാളെ വെടിവച്ചു കൊന്നതായി രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ചൈനയിൽ സന്ദർശനം നടത്തി തിരിച്ചു വന്നയാളിലാണു വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് ഇയാളെ വെടിവച്ചു കൊന്നതെന്നു രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കൊറോണ വൈറസ് പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതായി ഉത്തര കൊറിയ അവകാശപ്പെട്ടുവെങ്കിലും വൈറസ് ബാധ മറച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ഉത്തര കൊറിയ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ ആരോപണം.

രാജ്യാന്തര സംഘടനകൾക്കു രാജ്യത്തെ രേഖകളോ വിവരങ്ങളോ പരിശോധിക്കാൻ അനുവാദമില്ലാത്തതും കൊറോണയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരാതിരിക്കാനുള്ള കാരണമാകാമെന്നു രാജ്യാന്തര സംഘടനകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഉത്തര കൊറിയയിലെ യഥാര്‍ഥ സ്ഥിതി ചൈനയേക്കാൾ മോശമാകാമെന്നും വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പകര്‍ച്ചവ്യാധികളോടു പ്രതികരിക്കാനുള്ള കഴിവില്‍ ലോകത്ത് 195-ാം സ്ഥാനത്താണ് ഉത്തര കൊറിയ എന്നതും ആശങ്കയുയർത്തുന്നു.

ആണവായുധ നിര്‍വ്യാപന ഉടമ്പടിയില്‍നിന്ന് ഉത്തര കൊറിയ പിന്‍മാറിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയതിനാൽ 1980കളിലെ സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഇപ്പോഴും ആരോഗ്യ രംഗത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മതിയായ സൗകര്യങ്ങളോ വൈദ്യശാസ്ത്രരംഗത്തെ ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളോ രാജ്യാന്തര സൗകര്യങ്ങളുള്ള ലബോട്ടറികളോ ഇല്ലാത്ത രാജ്യത്ത് എങ്ങനെയാണ് കൊറോണ ബാധ കണ്ടെത്തുന്നതെന്നും പ്രതിരോധിക്കുന്നതെന്നുമാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ ചോദ്യം.

ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ സോളിൽ നടന്ന സുരക്ഷാ പരിശോധന

ഉത്തര കൊറിയയോടു ചേര്‍ന്ന് കിടക്കുന്ന രണ്ട് ചൈനീസ് പ്രവിശ്യകളില്‍ നൂറുകണക്കിനു ആളുകൾക്കാണ് ഈ രോഗം പകർന്നത്. രോഗബാധ തടയാനും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനും വൈകിയ സാഹചര്യത്തിൽ അതിർത്തിയിലൂടെ ഉത്തര കൊറിയയിൽ രോഗം പകർന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണു വിദഗ്ധരുടെ അനുമാനം. വിവര കൈമാറ്റത്തിനു ശക്തമായ നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ള രാജ്യത്ത് ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള സർക്കാർ ഭാഷ്യം മാത്രമാണു പുറത്തു വരുന്നത്.

തലസ്ഥാനമായ പ്യോങ്‌യാങ്ങിലെ ആശുപത്രികളിൽ മാത്രമാണു പേരിനെങ്കിലും മതിയായ സൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ളത്. ഡ്രിപ്പിടാനായി ഒഴിഞ്ഞ ബിയർ കുപ്പികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന, കൈ കഴുകിയ വെള്ളം ശേഖരിച്ച് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന, ശുദ്ധജലം വിതരണം ചെയ്യാത്ത ആശുപത്രികളാണിവിടെ. എന്നാൽ കൊറോണ ബാധയെന്നു സംശയം തോന്നിയ 141 കേസുകൾ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതെന്നും തുടർന്നു നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നുവെന്നും ഉത്തര കൊറിയ അധികൃതർ വിശദീകരിക്കുന്നു.

അതേസമയം, കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുമായി സാമ്യമുള്ള രോഗാവസ്ഥയുമായി നിരവധി പേരെ പ്യോങ്‌യാങ്ങിലെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായി ദക്ഷിണ കൊറിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വാർത്ത പുറത്തുവരാത്തതാണോ വൈറസ് രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കാത്തതാണോ ഉത്തര കൊറിയയിലെ അവസ്ഥയെന്ന് രാജ്യാന്തര സമൂഹത്തിനും വ്യക്തമല്ല.

English Summary: Almost 200 North Korean soldiers have reportedly died from coronavirus cases while thousands more are in quarantine