തിരുവനന്തപുരം ∙ കൊറോണ വൈറസ്(കോവിഡ് 19) വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ബവ്റിജസ് ഷോപ്പുകളും മാർച്ച് 31 വരെ അടച്ചിടുമെന്ന പ്രചാരണം തെറ്റാണെന്ന് എംഡി അറിയിച്ചു.

കൊറോണ സംശയിക്കുന്നയാൾ മദ്യം വാങ്ങിയ പത്തനംതിട്ട റാന്നിയിലെ ഒരു ഷോപ്പ് മാത്രമാണ് അടച്ചത്. മറ്റുള്ളവ അടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും എംഡി വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Coronavirus: No plan to close Beverages shops says MD