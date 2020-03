കോവിഡ്: നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരെ പിന്തുടർന്നു കണ്ടെത്താൻ ജിപിഎസ് സംവിധാനം

പത്തനംതിട്ട∙ ജില്ലയിൽ കോവിഡ് രോഗ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരെ പിന്തുടർന്നു കണ്ടെത്താൻ ജിപിഎസ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി. ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞ യുവാവ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നു ചാടിപ്പോയ സാഹചര്യത്തിലാണിത്. രണ്ടു ടീമുകളിലായി 30 പേർ അടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് വീടുകളിൽ കഴിയുന്നവരെ നിരീക്ഷിക്കുക.



ജില്ലയിൽ 733 പേരാണ് ഇപ്പോൾ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത്. ഇവരിൽ നിന്നു വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും, ആവശ്യമായ ചികിത്സാ നിർദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. നിലവിൽ കലക്ടറേറ്റിൽ ജിപിഎസ് സംവിധാനം ക്രമീകരിച്ചു. ഇതുപയോഗിച്ചു വീടുകളിൽ കഴിയുന്നവർ എങ്ങോട്ട് പോയാലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.

നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവർ വീടുകൾക്ക് പുറത്ത് ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്നു ഉറപ്പാക്കുകയാണു നിരീക്ഷക സംഘം ചെയ്യുന്നത്. ഇവർ പൊതു ഇടങ്ങളിലേക്കു പോയാൽ നടപടി ഉണ്ടാകും.10 പേർ അടങ്ങുന്ന സംഘം ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളവരുമായി ഫോൺ വഴി ബന്ധപ്പെട്ടു വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും. ‌എതെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഇവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റും. ഡോ. ഹരികൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വിവര ശേഖരണം നടക്കുന്നത്.

