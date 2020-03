കോവിഡ്: വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തിയ രോഗി ചികിത്സ തേടാതെ മുങ്ങി

കോട്ടയം ∙ പാലാ ജനറല്‍ ആശുപത്രിയിൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തിയ രോഗി ചികിത്സ തേടാതെ മുങ്ങി. സൗദിയില്‍ നിന്ന് എത്തിയ ആളാണ് ജലദോഷം അടക്കം രോഗങ്ങളോടെ ഇന്നലെ ചികിത്സ തേടി എത്തിയത്. എന്നാല്‍ കൂടുതല്‍ പരിശോധനകള്‍ക്ക് മുന്‍പ് ഇയാൾ ആശുപത്രിയില്‍ നിന്നും കടക്കുകയായിരുന്നു.



കുമളി സ്വദേശി എന്നാണ് ഇയാള്‍ ആശുപത്രിയില്‍ നല്‍കിയ വിവരം. രോഗബാധ സംബന്ധിച്ച് സംശയമുയര്‍ന്നതോടെ ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ ഐസലേഷന്‍ വാര്‍ഡ് ക്രമീകരിച്ചു. എന്നാല്‍ ഇന്ന് രാവിലെ ഇയാളെ കാണാതാവുകയായിരുന്നു. ആരോഗ്യവകുപ്പിനെയും ഇടുക്കി ജില്ലാ ആരോഗ്യവിഭാഗത്തെയും ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതായാണ് വിവരം. ആശുപത്രിയില്‍ ഇയാള്‍ നല്‍കിയ വിലാസം ശരിയാണോയെന്നും സംശയമുയരുന്നുണ്ട്.

English Summary: Covid 19: Patient who came from abroad escaped from hospital