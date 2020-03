പത്തനംതിട്ട ∙ ഇറ്റലിയില്‍ നിന്നുവന്ന റാന്നിക്കാരുടെ മകള്‍ക്കും മരുമകനും മാതാപിതാക്കള്‍ക്കും കോവിഡ്. നാലുപേരും കോട്ടയം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. ചൊവ്വാഴ്ച രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മറ്റു രണ്ടുപേര്‍ കോഴഞ്ചേരി ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 12 പേരില്‍ കോവിഡ്–19 വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇറ്റലിയില്‍ നിന്ന് പത്തനംതിട്ട റാന്നിയിലെത്തിയ ശേഷം കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ച മൂന്നംഗ കുടുംബത്തോട് അടുത്ത് ഇടപഴകിയ ആറുപേര്‍ക്കാണ് രോഗം വന്നത്.

കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്ന് ഇവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാന്‍ പോയ കോട്ടയത്തുകാരായ രണ്ട് ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് കോവിഡ് 19 പിടിപെട്ടു. പത്തനംതിട്ടയില്‍ താമസിക്കുന്ന വൃദ്ധമാതാപിതാക്കള്‍ക്കും ഇറ്റലിയില്‍ നിന്ന് എത്തിയവരില്‍നിന്നു രോഗം പകര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ പ്രായവും ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും കണക്കിലെടുത്ത് കോട്ടയം മെഡിക്കല്‍ കോളജിലാക്കി.

കോവിഡ് 19 ഭീഷണിയെത്തുടർന്ന് പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രി ബസ് സ്റ്റോപ്പും, അതുവഴിയുള്ള റോഡും തിരക്കൊഴിഞ്ഞ നിലയിൽ. ചിത്രം: എൻ.രാജേഷ് ബാബു (പത്തനംതിട്ട)

റാന്നിയില്‍ തന്നെയുള്ള രണ്ടു ബന്ധുക്കളെ ഈ കുടുംബം സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്നു. അവര്‍ക്കും രോഗം ബാധിച്ചു. ഇവര്‍ കോഴഞ്ചേരി ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. രോഗബാധിതരില്‍ മൂന്നംഗ കുടുംബവും കൊച്ചിലെത്തിയ കുട്ടിയടക്കം നാലു പേര്‍ ഇറ്റലിയില്‍നിന്നു വന്നവരും ബാക്കി എട്ടു പേര്‍ അവരുമായി ബന്ധം പുലര്‍ത്തിയവരുമാണ്.

വിദേശയാത്ര, രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ എന്നിവ മറച്ചുവെക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. നേരത്തേ ചൈനയിലെ വുഹാനില്‍ നിന്നെത്തിയ മുന്നു പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് 19 വന്നിരുന്നു. ചികിത്സയ്ക്കു ശേഷം ഇവര്‍ രോഗമുക്തരായി. 1116 പേര്‍ നിരീക്ഷത്തിലുണ്ട്. 807 സാംപിളുകള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ 707 എണ്ണം നെഗറ്റീവാണ്. നൂറു പേരുടെ ഫലം വന്നിട്ടില്ല.

