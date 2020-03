പാളയം മാറി പട്ടാഭിഷേകത്തിനു രാജകുമാരൻ; കോൺഗ്രസിന്റെ നഷ്ടപ്പട്ടികയിൽ മധ്യപ്രദേശും

പട്ടാഭിഷേകത്തിനായി പാളയം മാറിയ രാജകുമാരന്റെ കഥ; മധ്യപ്രദേശ് രാഷ്ട്രീയം നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഒറ്റവാചകത്തിൽ ഒതുക്കാവുന്ന വർത്തമാനചിത്രം. അധികാരത്തെച്ചൊല്ലി നേതൃത്വവുമായി പിണങ്ങിയ യുവനേതാവ് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ കോൺഗ്രസിൽനിന്നു രാജിവച്ചു. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിക്കാണു രാജിക്കത്ത് അയച്ചത്. മറുപാളയമായ ബിജെപിയിലാണ് ഉന്നം. രാജ്യതലസ്ഥാനത്തു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്കൊപ്പം അസാധാരണ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു രാജി. കർണാടകയ്ക്കു പിന്നാലെ മധ്യപ്രദേശും കോൺഗ്രസിന്റെ കൈകളിൽനിന്ന് ഊർന്നുപോവുകയാണോ?

ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ പക്ഷക്കാരായ ഏതാനും എംഎൽഎമാർ മുഖ്യമന്ത്രി കമൽനാഥുമായി ഇടഞ്ഞതോടെയാണു മധ്യപ്രദേശിൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിനെ പ്രതിസന്ധി വലയം ചെയ്തത്. മന്ത്രിമാരുൾപ്പെടെ 19 എംഎൽഎമാർ അജ്ഞാത കേന്ദ്രത്തിലേക്കു മുങ്ങി. സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതി വിശദീകരിക്കാൻ പാർട്ടി അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയുമായി കമൽനാഥ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിലാണു സിന്ധ്യ പക്ഷക്കാർ അപ്രത്യക്ഷരായത്. 20 കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാർ രാജി വച്ചെന്നാണു വിവരം. സിന്ധ്യ കോൺഗ്രസ് വിട്ടതിനു പിന്നാലെയാണ് എംഎൽഎമാർ രാജിവച്ചത്. രാജിക്കത്ത് കിട്ടിയതായി ഗവർണറുടെ ഓഫിസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.



സിന്ധ്യ പക്ഷ എംഎൽഎമാർ രാജി നൽകിയതോടെ 15 മാസം പ്രായമായ കമൽനാഥ് സർക്കാർ വീഴും, പ്രതിപക്ഷമായ ബിജെപി അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തും. ശക്തി തെളിയിക്കാൻ മുഴുവൻ ബിജെപി എംഎൽഎമാരുടെയും യോഗം ഭോപാലിലെ ഹോട്ടലിൽ വൈകിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ സിന്ധ്യയെ ബന്ധപ്പെടാൻ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വിജയിച്ചിരുന്നില്ല. മുങ്ങിയ എംഎൽഎമാരുടെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തതിനാൽ അവരുമായും ബന്ധപ്പെടാനായില്ല. രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒന്നുകിൽ തനിക്കു സീറ്റ് നൽകണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി മധ്യപ്രദേശ് ഘടകത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനാക്കണം എന്നുമായിരുന്നു സിന്ധ്യയുടെ ആവശ്യം.



പാർട്ടിയിൽ മുഖ്യ എതിരാളിയായ സിന്ധ്യ ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങളോടു മുഖ്യമന്ത്രി കമൽനാഥ് മുഖം തിരിച്ചു. മധ്യപ്രദേശിൽ 2 പേരെ രാജ്യസഭയിലേക്കു ജയിപ്പിക്കാനുള്ള അംഗബലം കോൺഗ്രസിനുണ്ട്. കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന മുതിർന്ന നേതാവ് ദിഗ്‍വിജയ് സിങ്ങിനു ഒരു സീറ്റ് നൽകുന്നതിൽ കമൽനാഥിന് എതിർപ്പില്ല. എന്നാൽ, രണ്ടാം സീറ്റ് സിന്ധ്യക്കു നൽകുന്നതിനോടായിരുന്നു വിയോജിപ്പ്. സീറ്റ് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിനെ മറിച്ചിടാൻ കരുത്തുണ്ടെന്നു തെളിയിച്ചാണു കോൺഗ്രസ് വിടാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്കു സിന്ധ്യ എത്തിയത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ രണ്ടാം തവണയാണ് എംഎൽഎമാർ മുങ്ങിയത്. ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട അണിയറ നീക്കങ്ങൾക്കൊടുവിൽ കമൽനാഥ് ആദ്യം ഇവരെ തിരിച്ചെത്തിച്ചിരുന്നു. ഇത്തവണ പക്ഷേ അതു സാധ്യമായില്ല.



ബിജെപി സർക്കാർ വരുമോ?



നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വിജയിച്ചതിനു പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനത്തിനായി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കമൽനാഥിലാണു കോൺഗ്രസ് വിശ്വസിച്ചത്. വലിയ ചുമതലകൾ നൽകി സിന്ധ്യയെ അനുനയിപ്പിച്ചതുമില്ല. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ മുതിര്‍ന്ന നേതാവും മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായിരുന്ന മാധവറാവു സിന്ധ്യയുടെ ജന്മദിനത്തിലാണു മകൻ ജ്യോതിരാദിത്യ രാഷ്ട്രീയ കരുനീക്കങ്ങളുമായി സജീവമായത്. മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാന്‍ സിന്ധ്യയെ ബിജെപിയിലേക്കു ക്ഷണിച്ച് ഒരു ചുവട് മുന്നോട്ടുവച്ചു. ചൗഹാന്‍ അടക്കമുള്ള ബിജെപി നേതാക്കള്‍ മാധവറാവുവിനു പുഷ്പാര്‍ച്ചന നടത്തിയതു വെറുതെയാവില്ലെന്ന ബിജെപി കണക്കുകൂട്ടൽ പിഴച്ചതുമില്ല.



230 ആണ് സഭയുടെ അംഗബലം. കമൽനാഥ് നയിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിന് 120 എംഎൽഎമാരാണുള്ളത്. കേവല ഭൂരിപക്ഷമായ 116നേക്കാൾ നാലു പേർ കൂടുതൽ. ഇതിൽ 114 പേർ കോൺഗ്രസുകാരാണ്; ബാക്കി സ്വതന്ത്രരും ബിഎസ്പി, എസ്പി അംഗങ്ങളും. രണ്ട് അംഗങ്ങൾ മരിച്ചതും ഒരാളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതും കണക്കാക്കുമ്പോൾ നിലവിൽ സഭയിലുള്ളത് 227 പേർ. കഴിഞ്ഞതവണ ഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ട ബിജെപിയാവട്ടെ 107 അംഗങ്ങളുമായി പ്രതിപക്ഷത്തും. 20 എംഎൽഎമാർ രാജിവച്ചതോടെ കോൺഗ്രസിന്റെ അംഗബലം 94ലേക്കു താഴും; സർക്കാർ വീഴും. ബിജെപിയുടെ അധികാരവഴി എളുപ്പമാകും. ചൗഹാനായിരിക്കും വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയാവുക; എന്നാൽ സിന്ധ്യയുടെ തീരുമാനമായിരിക്കും നിർണായകം.



തോറ്റ നായകനു മുന്നിൽ തോറ്റ്



ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റ നായകനാണു ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്കൊപ്പം തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിനു മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു സിന്ധ്യ. എന്നാൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ കോൺഗ്രസിനേറ്റ വലിയ തിരിച്ചടിയിൽ പ്രിയങ്കയ്ക്കൊപ്പം സിന്ധ്യയും ഏറെ പഴി കേൾക്കേണ്ടി വന്നു. തലമുറകളായി സിന്ധ്യ കുടുംബം ജയിച്ചുകയറിയ മധ്യപ്രദേശിലെ ഗുണയിൽ സ്വന്തം സീറ്റു സംരക്ഷിക്കാനും ഇക്കുറി സിന്ധ്യക്കായില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തു രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജിവച്ചപ്പോൾ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ത്യജിച്ചാണു വിശ്വസ്തനായ സിന്ധ്യ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.



പിന്നീട് കോൺഗ്രസിനോടുള്ള മുറുമുറുപ്പ് സിന്ധ്യ പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. ജമ്മു കശ്മീരിനു പ്രത്യേകാധികാരം നൽകിയിരുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനത്തെ ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് പാർട്ടിയിലെ വിമതശബ്തമായി. ജമ്മു കശ്മീരിനെയും ലഡാക്കിനെയും ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലേക്കു പൂർണമായും ചേർക്കുന്നതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, രാജ്യത്തിന്റെ താൽപര്യമാണിത്, ഭരണഘടനാ നടപടികൾ പാലിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ കൂടുതൽ നന്നാകുമായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു സിന്ധ്യയുടെ നിലപാട്. ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളിൽ ‘കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകന്‍’ എന്നത് ഒഴിവാക്കി, പൊതുപ്രവര്‍ത്തകന്‍, ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമി എന്നു മാത്രം വച്ചതും ചർച്ചയായി. ലോക്സഭയിൽ തോറ്റ നായകന്റെ നാടകീയതയ്ക്കു മുന്നിൽ തോൽക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണിപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്.



ഗ്വാളിയറിലെ സിന്ധ്യ രാജവംശം



സിന്ധ്യയെ ഡോ. കെ.പി.സിങ് യാദവ് തോല്‍പ്പിച്ച കഥ കൗതുകകരമാണ്. തലമുറകളായി സിന്ധ്യ കുടുംബം അടക്കിവാണ മധ്യപ്രദേശിലെ ഗുണ മണ്ഡലത്തിലായിരുന്നു സിങ്ങിന്റെ അട്ടിമറി. സിന്ധ്യയുടെ സിറ്റിങ് മണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ബിജെപി നിർത്തിയത് കൃഷ്ണ പാൽ സിങ് യാദവ് എന്ന ഡോ. കെ.പി.സിങ് യാദവിനെ. നേരത്തെ സിന്ധ്യയുടെ ഇലക്ഷൻ ഏജന്റായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവായിരുന്ന സിങ്. ബിജെപിയിൽ ചേർന്ന് ഒരു വർഷമാകും മുമ്പേ കിട്ടി, പാർലമെന്റ് സീറ്റ്. ‘രാജാവിന്റെ സെൽഫിയെടുക്കാൻ ക്യൂ നിന്നവരെ തേടിപ്പിടിച്ച് രാജാവിനെതിരെ മത്സരിപ്പിക്കുന്നു’ എന്നായിരുന്നു സിന്ധ്യയുടെ ഭാര്യയുടെ പരിഹാസം. ഫലം വന്നപ്പോൾ എല്ലാം തകിടം മറിഞ്ഞു. 1,25,549 വോട്ടുകൾക്കാണു സിന്ധ്യയെ സിങ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.



ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മൂന്നു തലമുറയുടെ പാരമ്പര്യമുണ്ട് ഗ്വാളിയറിലെ സിന്ധ്യ രാജവംശത്തിന്. ഗ്വാളിയർ രാജാവ് ജിവാജിറാവു സിന്ധ്യ 1947ൽ വിവിധ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ചേർത്തുള്ള മധ്യഭാരത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ രാജപ്രമുഖ് ആയിരുന്നു. 1956ൽ മധ്യഭാരത് മധ്യപ്രദേശിനോടു ചേർത്തു. ഭാര്യ രാജമാതാ വിജയരാജെ സിന്ധ്യ 1957, ’62 വർഷങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് ടിക്കറ്റിലും ’67ൽ സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി ടിക്കറ്റിലും ലോക്സഭയിലെത്തി. പിന്നീട് ജനസംഘത്തിലെത്തിയ അവർ 1980ൽ ബിജെപിയുടെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിലൊരാളായി. 1989, 91, 96, 98 വർഷങ്ങളിൽ വീണ്ടും ലോക്സഭയിൽ. മക്കളിൽ മാധവറാവു 1971ൽ ജനസംഘത്തിലൂടെയാണു രാഷ്ട്രീയത്തിലെത്തിയത്. 1980ൽ കോൺഗ്രസിലെത്തി.



രാജസ്ഥാൻ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വസുന്ധര രാജെയും യശോധര രാജെയും അമ്മയ്ക്കൊപ്പം ബിജെപിയിൽ നിലകൊണ്ടു. സ്വത്തു ഭാഗിച്ചപ്പോൾ മാധവറാവുവിനു രാജമാത ചില്ലിക്കാശു കൊടുത്തില്ല. മാധവറാവുവിന്റെ മകൻ ജ്യോതിരാദിത്യ കോടതി കയറി. മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടോളമായി തീർപ്പാകാത്ത തർക്കം ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടേതാണ്. രാജസ്ഥാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കസേര നിലനിർത്താനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ പരാജയമായിരുന്നു വസുന്ധരയ്ക്ക്. മുഖ്യമന്ത്രിക്കസേര ലക്ഷ്യമിട്ടു സഹോദരപുത്രനായ ജ്യോതിരാദിത്യ കോൺഗ്രസിനൊപ്പം തൊട്ടപ്പുറത്തു മധ്യപ്രദേശിൽ പോരാടിയതും തോൽവിയിലാണു കലാശിച്ചത്. കോൺഗ്രസിനു നഷ്ടപ്പെട്ടത് യുവരക്തമാണ്, വീര്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ ഏറെ വിയർപ്പൊഴുക്കേണ്ടി വരും.



English Summary: Jyotiraditya Scindia move creates crisis in Madhya Pradesh Congress Kamal Nath Government, BJP look for gain