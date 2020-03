മാനന്തവാടി ∙ വയനാട്ടില്‍ ഒരാള്‍ക്കു കൂടി കുരങ്ങുപനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. മാനന്തവാടി കാട്ടിക്കുളം നാരങ്ങാക്കുന്ന് കോളനിയിലെ യുവാവിനാണ് കുരങ്ങുപനി. ഇതോടെ, ഈ വര്‍ഷം ഇതുവരെ കുരങ്ങുപനി ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 14 ആയി. കുരങ്ങുപനി ബാധിച്ച് നാരങ്ങാക്കുന്ന് കോളനിയിലെ മീനാക്ഷി രാജു കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ചിരുന്നു. നിലവില്‍ 4 പേരാണു വിവിധ ആശുപത്രികളില്‍ ചികിത്സയിലുള്ളത്.



