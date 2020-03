മുത്തശ്ശി നട്ടുനനച്ച പാർട്ടിയിലേക്ക് ചുവടുമാറുമോ ജ്യോതിരാദിത്യ?

ഭോപ്പാല്‍ ∙ താനുള്‍പ്പെടെയുള്ള നേതാക്കള്‍ നട്ടുനനച്ചു വളര്‍ത്തിയ ബിജെപിയിലേക്കു കൊച്ചു മകന്‍ എത്തണമെന്ന മുത്തശ്ശി വിജയരാജെ സിന്ധ്യയുടെ ആഗ്രഹം ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ സാധിച്ചു കൊടുക്കുമോ എന്നാണ് മധ്യപ്രദേശ് രാഷ്ട്രീയം ഇപ്പോള്‍ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

ഗ്വാളിയര്‍ ഭരിച്ച കുടുംബത്തില്‍ അംഗമായ വിജയരാജെ 1957-ല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലൂടെയാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ എത്തി ഗുണ മണ്ഡലത്തില്‍നിന്നു വിജയക്കൊടി പാറിച്ചത്. എന്നാല്‍ 1967-ല്‍ ജനസംഘത്തിലേക്കു ചുവടുമാറി. ഗ്വാളിയര്‍ മേഖലയില്‍ ജനസംഘം വളര്‍ത്തുന്നതില്‍ വിജയരാജെ നിര്‍ണായക സ്വാധീനമായി. 1971-ലെ ഇന്ദിരാ തരംഗത്തിലും വീഴാതെ നിന്ന വിജയരാജെ ഭിന്ധിയും വാജ്‌പേയ് ഗ്വാളിയറിലും വിജയരാജെയുടെ മകന്‍ മാധവ്‌റാവു സിന്ധ്യ ഗുണയിലും വിജയിച്ചു.

ഇരുപത്തിയാറാം വയസില്‍ ലോക്‌സഭാ എംപിയായ മാധവ്‌റാവു സിന്ധ്യയുടെ കാവിപ്രേമം പക്ഷെ അധിക നാള്‍ നീണ്ടില്ല. 1977-ല്‍ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കു ശേഷം ജനസംഘവുമായും അമ്മയുമായും വഴിപിരിയാന്‍ സിന്ധ്യ തീരുമാനിച്ചു. 1980-ല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലേക്കു ചുവടുമാറിയ സിന്ധ്യ ഗുണയില്‍നിന്നു ലോക്‌സഭയിലെത്തി. അധികാരത്തിലെത്തിയ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായി.

ഈ കാലയളവിൽ തന്നെ, വിജയരാജെയുടെ പെൺമക്കളായ വസുന്ധര രാജെയും യശോധര രാജെയും രാഷ്ട്രീയരംഗത്തെത്തി. 1984ൽ ബിജെപി ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗമായ വസുന്ധര രാജെ, 1985 ൽ രാജസ്ഥാനിലെ എട്ടാം നിയമസഭയിലേക്ക് ദോൽപൂരിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. വസുന്ധരയുടെ മകൻ ദുഷ്യന്ത് രാജസ്ഥാനിലെ ജാലവറിൽ നിന്നുള്ള ബിജെപിയുടെ ലോക്സഭാംഗമാണ്. ഡോക്ടറായ സിദ്ധാർഥ് ബൻസാലിയുമായുള്ള വിവാഹത്തെ തുടർന്ന് 1977 ൽ യശോധര രാജെ യുഎസിലേക്ക് പോയി. 1994 ൽ ഇന്ത്യയിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ അവർ ബിജെപി ടിക്കറ്റിൽ മധ്യപ്രദേശ് നിയമസഭയിലേക്കു മൽസരിച്ചു ജയിച്ചു. അ‍ഞ്ച് തവണ എംഎൽഎയായ അവർ കഴിഞ്ഞ ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാൻ മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായിരുന്നു. യശോധരയുടെ മൂന്നു മക്കളിൽ ആരും രാഷ്ട്രീയപ്രവേശനത്തിന് പക്ഷേ താൽപര്യം കാട്ടിയില്ല.

അതേസമയം, കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയോടായിരുന്നു ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയ്ക്ക് ആഭിമുഖ്യം. പിതാവ് മാധവ്‌റാവു സിന്ധ്യ 2001 ൽ വിമാനാപകടത്തിൽ മരിച്ചതോടെ ഒഴിവു വന്ന ഗുണ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ 2002 ലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 4.5 ലക്ഷം വോട്ടുകളുടെ റെക്കോഡ് ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിച്ചാണ് ജ്യോതിരാദിത്യ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള തന്റെ വരവറിയിച്ചത്. തുടർന്നുള്ള മൂന്നു ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ഇതേ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച ജ്യോതിരാദിത്യക്ക്, പക്ഷെ 2019 ൽ കണക്കുക്കൂട്ടലുകൾ പിഴച്ചു. തന്റെ ദീർഘകാല അനുയായി ആയിരുന്ന കൃഷ്ണപാൽ സിങ് യാദവിനോട് ജ്യോതിരാദിത്യ തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങി. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കു മുൻപ് നടന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിയെ ഭരണത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച ജ്യോതിരാദിത്യയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പദം നഷ്ടമായതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു ഈ തിരിച്ചടി.

2018 ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിയെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചെങ്കിലും 23 എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിനു നേടാനായുള്ളു. ജ്യോതിരാദിത്യയ്ക്ക് ഇനിയും അവസരമുണ്ടെന്നു കാട്ടി കൂടുതൽ പരിചയസമ്പന്നനായ കമൽനാഥിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാനായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നൽകാത്തയിൽ ജ്യോതിരാദിത്യയ്ക്ക് നീരസം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചു. പിന്നാലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയതോടെ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അദ്ദേഹം അപ്രസ്ക്തനായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുപ്പക്കാരായ ആറ് എംഎൽഎമാർ കമൽനാഥ് മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗങ്ങളായി. ഒരേസമയം മുഖ്യമന്ത്രി, പിസിസി അധ്യക്ഷ പദവികൾ കമൽനാഥ് വഹിക്കുന്നതിനെ ജ്യോതിരാദിത്യ എതിർത്തെങ്കിലും അനുകൂലമായ പ്രതികരണം പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായില്ല.

2019 ജനുവരിയിലെ ഒരു സന്ധ്യയിൽ ബിജെപി നേതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാനുമായി അദ്ദേഹം കൂടികാഴ്ച നടത്തിയത് അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടയാക്കി. എന്നാൽ അത് സാധാരണ കൂടിക്കാഴ്ച മാത്രമെന്നാണ് ഇരുവരും പ്രതികരിച്ചത്. ജ്യോതിരാദിത്യ ബിജെപിയിലേക്കു ചുവടുമാറിയേക്കുമെന്ന് 2019 സെപ്റ്റംബറോടെ അഭ്യൂഹങ്ങൾ പ്രചരിച്ചുതുടങ്ങി. എന്നാൽ അവയെല്ലാം അദ്ദേഹം നിഷേധിച്ചു.

ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയുടെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്ന് 2019 നവംബറിൽ 'കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകന്‍' എന്ന വാചകം ഒഴിവാക്കിയത് വീണ്ടും സംശയങ്ങള്‍ക്കു വഴിതെളിച്ചു. പൊതുപ്രവര്‍ത്തകന്‍, ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമി എന്നു മാത്രം ട്വിറ്ററിലെ വ്യക്തിഗതവിവരത്തിൽ അദ്ദേഹം നിലനിർത്തി. ഒരു മാസം മുൻപ് അവ നീക്കം ചെയ്തതാണ് എന്നായിരുന്നു ഇതേക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം ഉത്തർ പ്രദേശിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിന് മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജ്യോതിരാദിത്യക്ക് അവിടെ നേരിട്ട കനത്ത പരാജയത്തെ തുടർന്ന് ഏറെ വിമർശനങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധി പാർട്ടി അധ്യക്ഷ പദമൊഴിഞ്ഞപ്പോൾ എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പദം ജ്യോതിരാദിത്യയും ഒഴിഞ്ഞു.

പിന്നീട് പ്രധാന ചുമതലകളൊന്നും പാർട്ടിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചില്ല. തിങ്കളാഴ്ച ശരവേഗത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ നീക്കങ്ങൾ പാർട്ടി സംസ്ഥാന ഘടകത്തെയും ദേശീയ നേതൃത്വത്തെയും ഒരേ പോലെ ‍ഞെട്ടിച്ചു. പിന്നാലെ 18 വർഷം പ്രവർത്തിച്ച പാർട്ടിയിൽ നിന്നു രാജിവച്ചുകൊണ്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കത്തും പുറത്തുവന്നു.

English Summary: There’re some Scindias in BJP, some BJP in Scindias