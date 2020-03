ചെന്നൈ∙ ബിജെപിയുടെ ഉറച്ച പിന്തുണയിൽ രാജ്യസഭാ സീറ്റ് നേടിയ തമിഴ് മാനില കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജി.കെ. വാസനെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്നു സൂചന. നിലവിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരില്ല. അടുത്ത വർഷം സംസ്ഥാനത്തു നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കാനിരിക്കെ, ഉടൻ നടക്കാനിരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ വികസനത്തിൽ തമിഴ്നാടിനു പ്രാതിനിധ്യമുണ്ടാകുമെന്നുറപ്പാണ്. ഇതു കൂടി മുന്നിൽ കണ്ടാണു ബിജെപി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ജി.കെ. വാസനു രാജ്യസഭാ സീറ്റിനായി അണ്ണാഡിഎംകെയ്ക്കു മേൽ സമ്മർദം ചെലുത്തിയതെന്നാണു സൂചന. ബിജെപിയിൽ ചേരുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ വാസനും അനുയായികളും ശക്തമായി നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്തരമൊരു നിർദേശം നിലവിലുണ്ടെന്നു ബിജെപി വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു.



അണ്ണാഡിഎംകെയിലെ പത്തിലേറെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെയും സഖ്യ കക്ഷിയായ ഡിഎംഡികെയുടെയും അവകാശവാദങ്ങൾ തള്ളിയാണു ജി.കെ.വാസനു രാജ്യസഭാ ടിക്കറ്റ് നൽകിയത്. ബിജെപി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ ശക്തമായ സമ്മർദമാണു വാസനെ തുണച്ചതെന്നു അണ്ണാഡിഎംകെ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. രാജ്യസഭാ സീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതിനിടെ, തമിഴ്നാടിന്റെ ചുമതലയുള്ള ബിജെപി ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുരളീധര റാവു മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി കെ.പളനി സാമിയെ കണ്ടിരുന്നു. വാസനു സീറ്റ് നൽകണമെന്ന ബിജെപി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ താൽപര്യം മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിക്കാനായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച.

ഗ്രൂപ്പ് പോര് രൂക്ഷമായ ബിജെപി സംസ്ഥാന ഘടകത്തിന്റെ തലപ്പത്ത് പുറത്തു നിന്നുള്ളയാളെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന താൽപര്യം ബിജെപി ദേശീയ നേതൃത്വത്തിനുണ്ട്. ജി.കെ.വാസനെ പാർട്ടിയിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നാൽ ഒരു പരിധിവരെ കോൺഗ്രസ് വോട്ടുകൾ പാർട്ടിയിലേക്കു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. ബിജെപി തീർത്തും ദുർബലമായ കാവേരി നദീതട മേഖലയിലെ ചിലയിടങ്ങളിലാണു വാസന്റെ സ്വാധീന മേഖല. പാർട്ടി സാന്നിധ്യമുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തെക്ക്-പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണു ഭൂരിഭാഗം നേതാക്കളും. വാസനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ തഞ്ചാവൂർ ഉൾപ്പെടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലെങ്കിലും പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനാകുമെന്നാണു കണക്കുകൂട്ടൽ. കേന്ദ്ര മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകുന്നതിലൂടെ ഈ മേഖലയിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ ആകർഷിക്കാനാകുമെന്നും കണക്കൂകൂട്ടുന്നു.

English Summary: BJP's backing GK Vasan to get rajyasabha seat, berth in Central Ministry